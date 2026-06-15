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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

Салат із огірків: рецепт смачної літньої страви

Коли за вікном спека, на кухні не хочеться проводити більш як 10 хв, тоді на перший план виходять легкі, свіжі страви. Саме таким є огірковий салат — простий, хрусткий та водночас ситний варіант для літнього меню.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_

Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Літні салати — це завжди про баланс між легкістю та смаком. Вони не перевантажують, швидко готуються та можуть стати як гарніром, так і повноцінною стравою.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — саме з таких, звичні інгредієнти та мінімум зусиль. Огірки додають свіжості, яйця — ніжності, сир — ситності, а йогуртова заправка робить усе легким і кремовим без важких соусів.

Інгредієнти

  • огірки — 4–5 шт.

  • варені яйця — 3 шт.

  • твердий сир — 70 г

  • кріп

  • консервована кукурудза — 3 ст. л

Для соусу

  • йогурт 10% — 3 ст. л

  • часник — 1 зубчик

  • сіль

  • перець

Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

  1. Огірки, яйця та сир нарізати невеликими шматочками.

  2. Додати дрібно нарізаний кріп і консервовану кукурудзу.

  3. Окремо змішати йогурт, подрібнений часник, сіль і перець, це буде легка кремова заправка.

  4. З’єднати всі інгредієнти, додати соус і ретельно перемішати.

Салат найкраще подавати одразу після приготування, так огірки залишаються максимально хрусткими, а смак виходить свіжим і яскравим.

Цей огірковий салат — легкий, швидкий у приготуванні та універсальний, тож підходить і для обіду вдома, і для вечері на терасі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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