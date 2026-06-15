Салат із огірків: рецепт смачної літньої страви

Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

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Літні салати — це завжди про баланс між легкістю та смаком. Вони не перевантажують, швидко готуються та можуть стати як гарніром, так і повноцінною стравою.

Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — саме з таких, звичні інгредієнти та мінімум зусиль. Огірки додають свіжості, яйця — ніжності, сир — ситності, а йогуртова заправка робить усе легким і кремовим без важких соусів.

Інгредієнти

огірки — 4–5 шт.

варені яйця — 3 шт.

твердий сир — 70 г

кріп

консервована кукурудза — 3 ст. л

Для соусу

йогурт 10% — 3 ст. л

часник — 1 зубчик

сіль

перець

Салат із огірків instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготування

Огірки, яйця та сир нарізати невеликими шматочками. Додати дрібно нарізаний кріп і консервовану кукурудзу. Окремо змішати йогурт, подрібнений часник, сіль і перець, це буде легка кремова заправка. З’єднати всі інгредієнти, додати соус і ретельно перемішати.

Салат найкраще подавати одразу після приготування, так огірки залишаються максимально хрусткими, а смак виходить свіжим і яскравим.

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Цей огірковий салат — легкий, швидкий у приготуванні та універсальний, тож підходить і для обіду вдома, і для вечері на терасі.

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