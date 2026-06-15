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Салат із огірків: рецепт смачної літньої страви
Коли за вікном спека, на кухні не хочеться проводити більш як 10 хв, тоді на перший план виходять легкі, свіжі страви. Саме таким є огірковий салат — простий, хрусткий та водночас ситний варіант для літнього меню.
Літні салати — це завжди про баланс між легкістю та смаком. Вони не перевантажують, швидко готуються та можуть стати як гарніром, так і повноцінною стравою.
Цей рецепт, про який розповіла фудблогерка Ольга Рябенко, — саме з таких, звичні інгредієнти та мінімум зусиль. Огірки додають свіжості, яйця — ніжності, сир — ситності, а йогуртова заправка робить усе легким і кремовим без важких соусів.
Інгредієнти
огірки — 4–5 шт.
варені яйця — 3 шт.
твердий сир — 70 г
кріп
консервована кукурудза — 3 ст. л
Для соусу
йогурт 10% — 3 ст. л
часник — 1 зубчик
сіль
перець
Приготування
Огірки, яйця та сир нарізати невеликими шматочками.
Додати дрібно нарізаний кріп і консервовану кукурудзу.
Окремо змішати йогурт, подрібнений часник, сіль і перець, це буде легка кремова заправка.
З’єднати всі інгредієнти, додати соус і ретельно перемішати.
Салат найкраще подавати одразу після приготування, так огірки залишаються максимально хрусткими, а смак виходить свіжим і яскравим.
Цей огірковий салат — легкий, швидкий у приготуванні та універсальний, тож підходить і для обіду вдома, і для вечері на терасі.