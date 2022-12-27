Салат із омлетом: цікавий рецепт для новорічного столу

Чи знаєте ви, що замість варених яєць до салату можна додати омлет. Це зробить його ніжнішим.
Салат з омлетом, курячою грудкою та кукурудзою – смачний та оригінальний рецепт, який урізноманітнить святкове меню
Інгредієнти:
- куряча філе – 500 г;
- кукурудза консервована – 1 банка;
- яйця – 4 шт.;
- молоко – 3 ст л.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (середня);
- сіль та перець чорний мелений;
- майонез;
- морква варена – 1 шт. (для прикраси);
- олія (для смаження омлетів);
Маринад для цибулі:
- сік лимонний – 0,5 ч. л.;
- сіль – щіпка;
- перець чорний мелений – до смаку;
Приготування:
Яйця збийте з молоком вінчиком. Сковороду нагрійте, додайте трохи олії. Потім влийте суміш омлету, круговими рухами розподіліть по всьому діаметру сковороди. Обсмажуйте по обидва боки на середньому вогні. Остудіть і наріжте тонкою соломкою.
Вимийте куряче філе та поставте варитися. Після закипання варіть 20-25 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Поперчіть, посоліть до смаку. Готове куряче м'ясо остудіть наріжте довгими тонкими смужками.
Цибулю наріжте півкільцями, викладіть у миску, посоліть, поперчіть, залийте лимонним соком і залиште маринуватися на три хвилини.
Млинці, куряче філе, цибулю, консервовану кукурудзу без рідини з'єднати і перемішати.
Заправте салат майонезом.
Поради:
- Подати такий салат можна в салатнику чи тарталетках, або на тості.
- Майонез та сметану можна змішати в рівних пропорціях та заправити салат.
- Курячу грудинку можна замінити шинкою.
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