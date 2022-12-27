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Салат із омлетом: цікавий рецепт для новорічного столу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
435
Час на прочитання
2 хв
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Салат із омлетом: цікавий рецепт для новорічного столу

Фото: Credits

Чи знаєте ви, що замість варених яєць до салату можна додати омлет. Це зробить його ніжнішим.

Салат з омлетом, курячою грудкою та кукурудзою – смачний та оригінальний рецепт, який урізноманітнить святкове меню

Інгредієнти:

  • куряча філе – 500 г;
  • кукурудза консервована – 1 банка;
  • яйця – 4 шт.;
  • молоко – 3 ст л.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт. (середня);
  • сіль та перець чорний мелений;
  • майонез;
  • морква варена – 1 шт. (для прикраси);
  • олія (для смаження омлетів);

Маринад для цибулі:

  • сік лимонний – 0,5 ч. л.;
  • сіль – щіпка;
  • перець чорний мелений – до смаку;

Приготування:

Яйця збийте з молоком вінчиком. Сковороду нагрійте, додайте трохи олії. Потім влийте суміш омлету, круговими рухами розподіліть по всьому діаметру сковороди. Обсмажуйте по обидва боки на середньому вогні. Остудіть і наріжте тонкою соломкою.

Вимийте куряче філе та поставте варитися. Після закипання варіть 20-25 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Поперчіть, посоліть до смаку. Готове куряче м'ясо остудіть наріжте довгими тонкими смужками.

Цибулю наріжте півкільцями, викладіть у миску, посоліть, поперчіть, залийте лимонним соком і залиште маринуватися на три хвилини.

Млинці, куряче філе, цибулю, консервовану кукурудзу без рідини з'єднати і перемішати.

Заправте салат майонезом.

Поради:

  • Подати такий салат можна в салатнику чи тарталетках, або на тості.
  • Майонез та сметану можна змішати в рівних пропорціях та заправити салат.
  • Курячу грудинку можна замінити шинкою.

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Дата публікації
Перегляди
435
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