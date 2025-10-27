- Дата публікації
- Рецепти
- 274
- 1 хв
Салат "лінива шуба": рецепт цікавої страви
Коли на вулиці прохолодно, а душа просить чогось домашнього, затишного та трошки ностальгійного, саме час для салату з буряком. Але цього разу — без традиційних шарів, без «шуби» у її звичному сенсі.
Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій варіант знайомої страви — салат із буряком і оселедцем, який поєднує найкраще від вінегрету. Просто, швидко, ефектно та дуже смачно.
Цей салат — справжній компроміс між знайомими смаками та сучасним підходом до подачі. Без зайвої майонезної «важкості», але з тією ж насиченістю, текстурою та ароматом, який одразу нагадує про сімейні застілля. Овочі, зелень і ніжне філе оселедця створюють збалансовану композицію, а зерниста гірчиця додає легкого пікантного акценту.
Інгредієнти
- Варений буряк
- 4 шт.
- Варені яйця
- 4 шт.
- Солоні огірки
- 4 шт.
- Філе оселедця
- 200 г
- Гірчиця у зернах
- 1 ч. л
- Сметана
- 1 ст. л
- Майонез
- 1 ст. л
- Зелена цибуля
- Кріп
- Сіль
- Перець
Приготування
Натріть буряк на крупній тертці.
Яйця, огірки та філе оселедця наріжте дрібним кубиком.
Додайте подрібнену зелену цибулю та зелень.
У мисці змішати гірчицю, сметану та майонез, це буде ніжна, але пряна заправка.
Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної текстури.
Порада
Для яскравішого смаку використовуйте оселедець власного засолу.
Якщо хочете зробити страву легшою, замініть майонез на грецький йогурт або сметану підвищеної жирності.
А щоб додати святкового вигляду, подайте салат у порційних келихах або формочках, посипте зверху дрібно нарізаним яйцем і гілочкою кропу.
Салат чудово поєднується з чорним хлібом, печеною картоплею або як самостійна страва. Свіжість буряка, соковитість оселедця та вершкова ніжність заправки створюють той самий ефект «затишку на тарілці». Це не просто салат — це нова інтерпретація кулінарної ностальгії, яку хочеться повторювати знову й знову.