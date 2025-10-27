Салат "лінива шуба": рецепт цікавої страви

Салат із оселедцем і буряком / © Credits

Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій варіант знайомої страви — салат із буряком і оселедцем, який поєднує найкраще від вінегрету. Просто, швидко, ефектно та дуже смачно.

Цей салат — справжній компроміс між знайомими смаками та сучасним підходом до подачі. Без зайвої майонезної «важкості», але з тією ж насиченістю, текстурою та ароматом, який одразу нагадує про сімейні застілля. Овочі, зелень і ніжне філе оселедця створюють збалансовану композицію, а зерниста гірчиця додає легкого пікантного акценту.

Інгредієнти Варений буряк 4 шт. Варені яйця 4 шт. Солоні огірки 4 шт. Філе оселедця 200 г Гірчиця у зернах 1 ч. л Сметана 1 ст. л Майонез 1 ст. л Зелена цибуля Кріп Сіль Перець

Приготування

Натріть буряк на крупній тертці. Яйця, огірки та філе оселедця наріжте дрібним кубиком. Додайте подрібнену зелену цибулю та зелень. У мисці змішати гірчицю, сметану та майонез, це буде ніжна, але пряна заправка. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної текстури.

Порада

Для яскравішого смаку використовуйте оселедець власного засолу.

Якщо хочете зробити страву легшою, замініть майонез на грецький йогурт або сметану підвищеної жирності.

А щоб додати святкового вигляду, подайте салат у порційних келихах або формочках, посипте зверху дрібно нарізаним яйцем і гілочкою кропу.

Салат чудово поєднується з чорним хлібом, печеною картоплею або як самостійна страва. Свіжість буряка, соковитість оселедця та вершкова ніжність заправки створюють той самий ефект «затишку на тарілці». Це не просто салат — це нова інтерпретація кулінарної ностальгії, яку хочеться повторювати знову й знову.