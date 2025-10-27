ТСН у соціальних мережах

Салат "лінива шуба": рецепт цікавої страви

Коли на вулиці прохолодно, а душа просить чогось домашнього, затишного та трошки ностальгійного, саме час для салату з буряком. Але цього разу — без традиційних шарів, без «шуби» у її звичному сенсі.

Салат із оселедцем і буряком

Салат із оселедцем і буряком / © Credits

Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій варіант знайомої страви — салат із буряком і оселедцем, який поєднує найкраще від вінегрету. Просто, швидко, ефектно та дуже смачно.

Цей салат — справжній компроміс між знайомими смаками та сучасним підходом до подачі. Без зайвої майонезної «важкості», але з тією ж насиченістю, текстурою та ароматом, який одразу нагадує про сімейні застілля. Овочі, зелень і ніжне філе оселедця створюють збалансовану композицію, а зерниста гірчиця додає легкого пікантного акценту.

Інгредієнти

Варений буряк
4 шт.
Варені яйця
4 шт.
Солоні огірки
4 шт.
Філе оселедця
200 г
Гірчиця у зернах
1 ч. л
Сметана
1 ст. л
Майонез
1 ст. л
Зелена цибуля
Кріп
Сіль
Перець

Приготування

  1. Натріть буряк на крупній тертці.

  2. Яйця, огірки та філе оселедця наріжте дрібним кубиком.

  3. Додайте подрібнену зелену цибулю та зелень.

  4. У мисці змішати гірчицю, сметану та майонез, це буде ніжна, але пряна заправка.

  5. Посоліть, поперчіть і добре перемішайте всі інгредієнти до однорідної текстури.

Порада

  • Для яскравішого смаку використовуйте оселедець власного засолу.

  • Якщо хочете зробити страву легшою, замініть майонез на грецький йогурт або сметану підвищеної жирності.

  • А щоб додати святкового вигляду, подайте салат у порційних келихах або формочках, посипте зверху дрібно нарізаним яйцем і гілочкою кропу.

Салат чудово поєднується з чорним хлібом, печеною картоплею або як самостійна страва. Свіжість буряка, соковитість оселедця та вершкова ніжність заправки створюють той самий ефект «затишку на тарілці». Це не просто салат — це нова інтерпретація кулінарної ностальгії, яку хочеться повторювати знову й знову.

