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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
2 хв

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою: цікавий рецепт

Кабачки, солодкий перець, шампіньйони та червона цибуля, запечені до легкої рум’яності, а зверху — кремова заправка з кропом, гірчицею та соєвим соусом — рецепт простого, але дуже смачного овочевого салату.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Якщо вам хочеться легкої овочевої страви, яка не потребує багато часу біля плити, варто спробувати запечені овочі з грибами, про рецепт приготування яких розповіла фудблогерка Лєна Гусак. У цьому рецепті все максимально просто: нарізати, запекти, змішати з заправкою, та ароматна закуска готова.

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Інгредієнти

  • кабачки — 2 шт.

  • болгарський перець — 2 шт.

  • шампіньйони — кілька штук

  • червона цибуля

  • молодий часник — 1 головка

Для кремової заправки з кропом

  • сметана — 150 г

  • майонез — 150 г

  • соєвий соус — 2 ст. л

  • діжонська гірчиця — 1 ст. л

  • кріп — 1 пучок

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Приготування

  1. Овочі та гриби потрібно нарізати великими шматочками та викласти на деко разом із цілою головкою часнику.

  2. Далі все посолити, додати улюблені спеції та щедро полити оливковою олією.

  3. Запікати у духовці, розігрітій до 180–200°C, приблизно 30–40 хв. Орієнтуйтеся на готовність овочів і легку золотисту скоринку.

  4. Для кремової заправки у мисці потрібно змішати сметану, майонез, соєвий соус і діжонську гірчицю.

  5. Додайте свіжий дрібно нарізаний кріп і перемішайте.

  6. Готові овочі перекладіть у велику миску.

  7. Запечений часник видавіть із лушпиння одразу до них, адже після духовки він стає м’яким, солодкуватим і особливо ароматним.

  8. Додайте заправку та обережно, але ретельно все перемішайте.

Подавання

Закуска смакує і теплою, і охолодженою. У першому варіанті її можна подати з підсмаженим хлібом, а у другому — як доповнення до гарячих страв або м’яса.

За бажанням страву можна приготувати лише з кабачків. Проте саме поєднання різних овочів робить її цікавішою, бо тут є і солодкість перцю та запеченого часнику, і соковитість кабачків, і насичений смак грибів.

Запечені овочі з грибами — простий спосіб перетворити звичайні продукти на яскраву та ароматну закуску. А ніжна заправка з кропом, гірчицею та соєвим соусом додає їй тієї самої вершкової пікантності, завдяки якій хочеться з’їсти ще одну порцію.

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