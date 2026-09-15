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Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою: цікавий рецепт
Кабачки, солодкий перець, шампіньйони та червона цибуля, запечені до легкої рум’яності, а зверху — кремова заправка з кропом, гірчицею та соєвим соусом — рецепт простого, але дуже смачного овочевого салату.
Якщо вам хочеться легкої овочевої страви, яка не потребує багато часу біля плити, варто спробувати запечені овочі з грибами, про рецепт приготування яких розповіла фудблогерка Лєна Гусак. У цьому рецепті все максимально просто: нарізати, запекти, змішати з заправкою, та ароматна закуска готова.
Інгредієнти
кабачки — 2 шт.
болгарський перець — 2 шт.
шампіньйони — кілька штук
червона цибуля
молодий часник — 1 головка
Для кремової заправки з кропом
сметана — 150 г
майонез — 150 г
соєвий соус — 2 ст. л
діжонська гірчиця — 1 ст. л
кріп — 1 пучок
Приготування
Овочі та гриби потрібно нарізати великими шматочками та викласти на деко разом із цілою головкою часнику.
Далі все посолити, додати улюблені спеції та щедро полити оливковою олією.
Запікати у духовці, розігрітій до 180–200°C, приблизно 30–40 хв. Орієнтуйтеся на готовність овочів і легку золотисту скоринку.
Для кремової заправки у мисці потрібно змішати сметану, майонез, соєвий соус і діжонську гірчицю.
Додайте свіжий дрібно нарізаний кріп і перемішайте.
Готові овочі перекладіть у велику миску.
Запечений часник видавіть із лушпиння одразу до них, адже після духовки він стає м’яким, солодкуватим і особливо ароматним.
Додайте заправку та обережно, але ретельно все перемішайте.
Подавання
Закуска смакує і теплою, і охолодженою. У першому варіанті її можна подати з підсмаженим хлібом, а у другому — як доповнення до гарячих страв або м’яса.
За бажанням страву можна приготувати лише з кабачків. Проте саме поєднання різних овочів робить її цікавішою, бо тут є і солодкість перцю та запеченого часнику, і соковитість кабачків, і насичений смак грибів.
Запечені овочі з грибами — простий спосіб перетворити звичайні продукти на яскраву та ароматну закуску. А ніжна заправка з кропом, гірчицею та соєвим соусом додає їй тієї самої вершкової пікантності, завдяки якій хочеться з’їсти ще одну порцію.