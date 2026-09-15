Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою: цікавий рецепт

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

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Якщо вам хочеться легкої овочевої страви, яка не потребує багато часу біля плити, варто спробувати запечені овочі з грибами, про рецепт приготування яких розповіла фудблогерка Лєна Гусак. У цьому рецепті все максимально просто: нарізати, запекти, змішати з заправкою, та ароматна закуска готова.

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Інгредієнти

кабачки — 2 шт.

болгарський перець — 2 шт.

шампіньйони — кілька штук

червона цибуля

молодий часник — 1 головка

Для кремової заправки з кропом

сметана — 150 г

майонез — 150 г

соєвий соус — 2 ст. л

діжонська гірчиця — 1 ст. л

кріп — 1 пучок

Салат із овочами, грибами та ніжною вершковою заправкою tiktok.com/@prosti.rezeptu

Приготування

Овочі та гриби потрібно нарізати великими шматочками та викласти на деко разом із цілою головкою часнику. Далі все посолити, додати улюблені спеції та щедро полити оливковою олією. Запікати у духовці, розігрітій до 180–200°C, приблизно 30–40 хв. Орієнтуйтеся на готовність овочів і легку золотисту скоринку. Для кремової заправки у мисці потрібно змішати сметану, майонез, соєвий соус і діжонську гірчицю. Додайте свіжий дрібно нарізаний кріп і перемішайте. Готові овочі перекладіть у велику миску. Запечений часник видавіть із лушпиння одразу до них, адже після духовки він стає м’яким, солодкуватим і особливо ароматним. Додайте заправку та обережно, але ретельно все перемішайте.

Подавання

Закуска смакує і теплою, і охолодженою. У першому варіанті її можна подати з підсмаженим хлібом, а у другому — як доповнення до гарячих страв або м’яса.

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За бажанням страву можна приготувати лише з кабачків. Проте саме поєднання різних овочів робить її цікавішою, бо тут є і солодкість перцю та запеченого часнику, і соковитість кабачків, і насичений смак грибів.

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Запечені овочі з грибами — простий спосіб перетворити звичайні продукти на яскраву та ароматну закуску. А ніжна заправка з кропом, гірчицею та соєвим соусом додає їй тієї самої вершкової пікантності, завдяки якій хочеться з’їсти ще одну порцію.

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