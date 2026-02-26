ТСН у соціальних мережах

Салат з пекінською капустою, крабовими паличками, огірками та яйцями: простий рецепт

Один з найлегших, найшвидших та найпростіших у приготуванні салатів — крабовий. Незважаючи на простоту продуктів і приготування, він чудово підійде для святкового столу.

Салат із пекінською капустою крабовими паличками огірками та яйцями

Салат з пекінською капустою, крабовими паличками, огірками та яйцями / © Credits

Виходить легким, свіжим, оскільки заправка готується на основі сметани.

Інгредієнти

Для суміші:

  • капуста пекінська — 300 г

  • палички крабові — 120 г

  • яйця курячі — 4 шт.

  • огірок свіжий — 1 шт.

  • зелена цибуля — 15 г

  • сіль

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.

  • сік лимона — 1 ст. л.

  • часник — 2 зубчики

  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.

  • перець чорний мелений

  • сіль

Приготування

  1. Капусту промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкою соломкою.

  2. Крабові палички наріжте тонкими смужками.

  3. Яйця відваріть з моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте великими кубиками.

  4. Огірок і зелену цибулю помийте та обсушіть паперовим рушником. Огірок наріжте брусочками, зелену цибулю подрібніть ножем.

  5. Часник очистіть і натріть на дрібну тертку.

  6. Для заправки: змішайте сметану, сік лимона, часник, зернисту гірчицю, поперчіть, посоліть і перемішайте.

  7. До миски викладіть капусту, крабові палички, яйця, огірок, зелену цибулю, посоліть і додайте заправку. Акуратно перемішайте та викладіть до салатника.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

