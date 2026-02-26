- Дата публікації
Салат з пекінською капустою, крабовими паличками, огірками та яйцями: простий рецепт
Один з найлегших, найшвидших та найпростіших у приготуванні салатів — крабовий. Незважаючи на простоту продуктів і приготування, він чудово підійде для святкового столу.
Виходить легким, свіжим, оскільки заправка готується на основі сметани.
Інгредієнти
Для суміші:
капуста пекінська — 300 г
палички крабові — 120 г
яйця курячі — 4 шт.
огірок свіжий — 1 шт.
зелена цибуля — 15 г
сіль
Для заправки:
сметана — 3 ст. л.
сік лимона — 1 ст. л.
часник — 2 зубчики
гірчиця зерниста — 1 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
Приготування
Капусту промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте тонкою соломкою.
Крабові палички наріжте тонкими смужками.
Яйця відваріть з моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте великими кубиками.
Огірок і зелену цибулю помийте та обсушіть паперовим рушником. Огірок наріжте брусочками, зелену цибулю подрібніть ножем.
Часник очистіть і натріть на дрібну тертку.
Для заправки: змішайте сметану, сік лимона, часник, зернисту гірчицю, поперчіть, посоліть і перемішайте.
До миски викладіть капусту, крабові палички, яйця, огірок, зелену цибулю, посоліть і додайте заправку. Акуратно перемішайте та викладіть до салатника.
Поради:
Сметану використовуйте будь-якої жирності.