Салат із пекінською капустою, куркою, огірком і морквою по-корейськи: класичний рецепт
Приготуйте дуже смачний, простий салат, для якого достатньо нарізати всі інгредієнти, змішати і заправити грецьким йогуртом.
Страва виходить легкою, яскравою і чудово підійде як для ситного перекусу, так і святкового столу.
Інгредієнти
- пекінська капуста
- 300 г
- куряче філе
- 300 г
- огірок свіжий
- 1 шт.
- морква по-корейськи
- 200 г
- кріп свіжий
- 4-5 гілочок
- йогурт грецький
- 2-3 ст. л.
- лавровий лист
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Куряче філе викладіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну, що утворилася, додайте лавровий лист, посоліть і варіть на невеликому вогні 25-30 хвилин, остудіть у бульйоні та наріжте соломкою.
Пекінську капусту промийте і наріжте тонкими смужками.
Огірок наріжте півкільцями.
Кріп подрібніть.
У миску викладіть пекінську капусту, куряче філе, огірок, моркву по-корейськи, кріп і перемішайте.
Посоліть, поперчіть, додайте грецький йогурт, ще раз перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
Замість грецького йогурту можна використовувати майонез.