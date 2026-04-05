Салат із пекінською капустою, куркою, огірком і морквою по-корейськи: класичний рецепт

Приготуйте дуже смачний, простий салат, для якого достатньо нарізати всі інгредієнти, змішати і заправити грецьким йогуртом.

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
120 ккал
Страва виходить легкою, яскравою і чудово підійде як для ситного перекусу, так і святкового столу.

Інгредієнти

пекінська капуста
300 г
куряче філе
300 г
огірок свіжий
1 шт.
морква по-корейськи
200 г
кріп свіжий
4-5 гілочок
йогурт грецький
2-3 ст. л.
лавровий лист
1 шт.
перець чорний мелений
сіль

  1. Куряче філе викладіть у каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну, що утворилася, додайте лавровий лист, посоліть і варіть на невеликому вогні 25-30 хвилин, остудіть у бульйоні та наріжте соломкою.

  2. Пекінську капусту промийте і наріжте тонкими смужками.

  3. Огірок наріжте півкільцями.

  4. Кріп подрібніть.

  5. У миску викладіть пекінську капусту, куряче філе, огірок, моркву по-корейськи, кріп і перемішайте.

  6. Посоліть, поперчіть, додайте грецький йогурт, ще раз перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • Замість грецького йогурту можна використовувати майонез.

