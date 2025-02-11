Салат із пекінської капусти та яєчною заправкою: низькокалорійний рецепт без майонезу

Натуральні інгредієнти, такі як свіжі овочі, варені яйця та ароматна заправка на основі яєчних жовтків та олії з травами, створюють насичений смаковий букет, який подарує вам справжнє задоволення.

На сторінці olga_riabenko_ розповіли про рецепт, який ідеально підійде для легкого та смачного обіду. Цей простий та легкий салат — чудовий вибір для тих, хто цінує здорове харчування та бажає насолодитися свіжістю натуральних інгредієнтів без додавання майонезу.

Інгредієнти

Основні компоненти:

Пекінська капуста 1 шт.

Морква 1 шт.

Перець або огірок 1 шт.

Яєчні білки варені 4 шт.

Для заправки:

Яєчні жовтки варені 4 шт.

Олія травами (базилік, орегано, розмарин) 70 мл

Сметана 20% 2 ст. л

Гірчиця 1 ч.л

Сік лимона 1/4 шт.

Сіль

Перець

Сушений часник

Приготування

Нашинкуйте пекінську капусту тонкими смужками. Моркву натріть на велику тертку. Перець або огірок наріжте невеликими скибочками. Зваріть яйця, відокремте жовтки від білків. Білки наріжте тонкими скибочками та додайте до овочів. В окремій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки: варені жовтки, олію з травами, сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і сушений часник. Поєднайте підготовлені овочі з яєчними білками. Потім вилийте заправку до овочевої суміші та ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти були рівномірно покриті.

Поради:

Лимонний сік можна додавати поступово, контролюючи баланс кислинки. Приправи, такі як гірчиця та сушений часник, теж можна коригувати до свого смаку.

Салат із пекінської капусти з яєчною заправкою – простий, легкий та смачний рецепт, який ідеально підходить для здорового обіду чи вечірньої закуски.

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