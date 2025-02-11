Салат із пекінської капусти та яєчною заправкою: низькокалорійний рецепт без майонезу

Натуральні інгредієнти, такі як свіжі овочі, варені яйця та ароматна заправка на основі яєчних жовтків та олії з травами, створюють насичений смаковий букет, який подарує вам справжнє задоволення.
На сторінці olga_riabenko_ розповіли про рецепт, який ідеально підійде для легкого та смачного обіду. Цей простий та легкий салат — чудовий вибір для тих, хто цінує здорове харчування та бажає насолодитися свіжістю натуральних інгредієнтів без додавання майонезу.
Інгредієнти
Основні компоненти:
- Пекінська капуста 1 шт.
- Морква 1 шт.
- Перець або огірок 1 шт.
- Яєчні білки варені 4 шт.
Для заправки:
- Яєчні жовтки варені 4 шт.
- Олія травами (базилік, орегано, розмарин) 70 мл
- Сметана 20% 2 ст. л
- Гірчиця 1 ч.л
- Сік лимона 1/4 шт.
- Сіль
- Перець
- Сушений часник
Приготування
- Нашинкуйте пекінську капусту тонкими смужками.
- Моркву натріть на велику тертку.
- Перець або огірок наріжте невеликими скибочками.
- Зваріть яйця, відокремте жовтки від білків.
- Білки наріжте тонкими скибочками та додайте до овочів.
- В окремій мисці змішайте всі інгредієнти для заправки: варені жовтки, олію з травами, сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль, перець і сушений часник.
- Поєднайте підготовлені овочі з яєчними білками. Потім вилийте заправку до овочевої суміші та ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти були рівномірно покриті.
Поради:
- Лимонний сік можна додавати поступово, контролюючи баланс кислинки. Приправи, такі як гірчиця та сушений часник, теж можна коригувати до свого смаку.
Салат із пекінської капусти з яєчною заправкою – простий, легкий та смачний рецепт, який ідеально підходить для здорового обіду чи вечірньої закуски.
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