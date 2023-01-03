Салат із пекінської капусти з маринованими грибами: простий рецепт

Страва виходить хрумкою, апетитною і досить легкою.

Пекінська капуста, гриби, курка та сир чудово поєднуються. Готується дуже швидко, а результат вас здивує. Такий салат чудово підійде для святкового столу чи сімейного обіду.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 300 г;

куряче філе – 300 г;

сир –150 г;

мариновані гриби – 300 г;

майонез – до смаку;

чорний мелений перець – до смаку;

Приготування:

Відваріть куряче філе 20-25 хвилин, посоліть, поперчіть. Готове філе остудіть. Наріжте кубиками.

Пекінську капусту наріжте і трохи помніть руками, щоб пустила сік. Злийте з маринованих грибів розсіл, промийте, наріжте соломкою. Сир натріть на великій тертці.

Салат укладайте шарами, кожен шар промазуючи майонезом: капуста, мариновані гриби, курка, сир.

Салат повинен настоятися в холодильнику щонайменше дві години, в ідеалі – ніч.

Поради:

Сир додайте на свій смак.

Капусту можна замінити білокачанною.

Мариновані гриби підійдуть будь-які.

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