Салат із пекінської капусти з маринованими грибами: простий рецепт

Страва виходить хрумкою, апетитною і досить легкою.
Пекінська капуста, гриби, курка та сир чудово поєднуються. Готується дуже швидко, а результат вас здивує. Такий салат чудово підійде для святкового столу чи сімейного обіду.
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 300 г;
- куряче філе – 300 г;
- сир –150 г;
- мариновані гриби – 300 г;
- майонез – до смаку;
- чорний мелений перець – до смаку;
Приготування:
Відваріть куряче філе 20-25 хвилин, посоліть, поперчіть. Готове філе остудіть. Наріжте кубиками.
Пекінську капусту наріжте і трохи помніть руками, щоб пустила сік. Злийте з маринованих грибів розсіл, промийте, наріжте соломкою. Сир натріть на великій тертці.
Салат укладайте шарами, кожен шар промазуючи майонезом: капуста, мариновані гриби, курка, сир.
Салат повинен настоятися в холодильнику щонайменше дві години, в ідеалі – ніч.
Поради:
- Сир додайте на свій смак.
- Капусту можна замінити білокачанною.
- Мариновані гриби підійдуть будь-які.
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