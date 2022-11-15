Салат із селери з волоськими горіхами та сиром: дуже цікавий рецепт

Селера — продукт дуже корисний і смачний. Ті, хто дбає про своє здоров'я і намагається харчуватися правильно, давно почали додавати її до салатів та рагу.

Селера має настільки яскравий і виражений смак, що цілком заслуговує на те, щоб бути головним інгредієнтом у складному салаті. Тому вам варто скуштувати цей рецепт, який передбачає використання тільки здорових та корисних продуктів із дуже оригінальною та смачною заправкою.

Складники

волоські горіхи — чверть склянки

яєчний жовток — 1 шт.

часнику — 1 зубчик

діжонська гірчиця — 1 ст. л.

сіль — половина чайної ложки

свіжомелений чорний перець — чверть чайної ложки

оливкова олія — чверть склянки

оцет – 3 ст. л. (можна замінити соком лимона)

стебла селери — 1 пучок

твердий сир (найкраще пекорино) — 60 г, тонко нарізаного

Підготовка

Нарізати селеру нетовстими скибочками.

Сир нарізати тонкими слайдами.

Натерти часник на дрібній тертці.

Приготування

Підсмажте волоські горіхи періодично помішуючи, до появи аромату, близько 2 хвилин. Перекладіть на тарілку, щоб вони остигли до кімнатної температури. Коли охолоне, грубо наріжте та відкладіть.

Збийте яєчний жовток, часник, діжонську гірчицю, сіль та перець до отримання однорідної маси. Збиваючи, влийте оливкову олію до утворення крему. Додайте оцет або сік лимона і знову збийте.

Скибочки і листя селери полийте заправкою, зверху покладіть сир і волоські горіхи і одразу подавайте.

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