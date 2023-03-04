Салат із сиром, яблуками та горіхами: швидкий рецепт

Ця страва ідеально підійде тим, хто стежить за фігурою.

Якщо вас здивували яблука у цьому рецепті, повірте, не варто турбуватися, бо поєднання цього фрукта з сиром та спеціями дає надзвичайний смак. Такий салат виходить дуже легким, чудово підходить для сніданку або перекусу. Але найкраще те, що готується страва дуже швидко та просто. Обов’язково спробуйте приготувати!

Інгредієнти:

яблука — 4 шт.

твердий сир — 150 г

готова гірчиця — 1 ч. л.

волоські горіхи

оливкова олія

цукор

сіль за смаком

зелень салату

зелень петрушки

Приготування:

Ядра волоських горіхів злегка підсмажте на пательні у невеликій кількості оливкової олії. Дайте їм охолонути і посічіть ножем.

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Яблука почистіть та наріжте скибками. Наріжте шматочками твердий сир. Порвіть руками листя салату та поріжте петрушку.

Помістіть все до миски, додайте волоські горіхи. В окремій тарілці змішайте трохи оливкової олії, гірчиці та спеції, добре перемішайте та заправте сумішшю салат.

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