Салат із сухариками та копченою ковбасою: швидкий рецепт

Іноді хочеться швидко приготувати щось смачне, особливо коли часу катастрофічно не вистачає. На приготування цього салату вам знадобиться не більше 5-7 хвилин, але результат неодмінно перевершить очікування. Смак поєднує ніжність капусти, насиченість ковбаси, солодкі нотки кукурудзи та апетитний хрускіт сухариків.

Цей салат — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час, але не готовий жертвувати смаком. Прості інгредієнти, які завжди під рукою, роблять цей рецепт улюбленим вибором багатьох господинь, а розповіли про нього на сторінці zhuravlina_cooking.

Інгредієнти Капуста молода 250 г Копчена ковбаса 170 г Кукурудза консервована 1 банка Сухарики зі смаком бекону 70 г Сіль Майонез

Приготування

Тоненько нашинкуйте молоду капусту. Чим тонше ви наріжете капусту, тим ніжнішим вийде салат. Якщо капуста недостатньо соковита, можна трішки пом’яти її руками, щоб вона пустила сік. Наріжте копчену ковбасу тонкою соломкою. Це додасть салату гармонійного смаку та зробить її зручною для поєднання з іншими інгредієнтами. Відкрийте банку консервованої кукурудзи та злийте всю рідину. Додайте зернятка до миски з капустою та ковбасою. Висипте сухарики з пакета безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими. Для цього салату найкраще підходять сухарики зі смаком бекону, але можна експериментувати з іншими смаками. Додайте майонез до свого смаку, щоб поєднати всі інгредієнти. Для менш калорійного варіанту можна використати натуральний йогурт або сметану. Посоліть салат до свого смаку, але пам’ятайте, що ковбаса та сухарики вже мають певну солоність. Ретельно перемішайте всі компоненти, але робіть це обережно, щоб не пошкодити структуру сухариків.

Поради:

Якщо салат призначений для святкового столу, можете прикрасити його зверху зеленю (кропом, петрушкою чи зеленою цибулею).

Для різноманітності спробуйте додати у салат натертий сир або дрібно нарізані мариновані огірки.

Якщо очікуєте гостей, сухарики краще додавати безпосередньо перед подачею, щоб вони не розм’якли.

Капусту можна замінити на листям салату.

Цей салат ідеально підходить для швидких перекусів, святкового столу чи просто для того, щоб потішити себе та свою родину.

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