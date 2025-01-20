Салат із сухариками та копченою ковбасою: швидкий рецепт

Іноді хочеться швидко приготувати щось смачне, особливо коли часу катастрофічно не вистачає. На приготування цього салату вам знадобиться не більше 5-7 хвилин, але результат неодмінно перевершить очікування. Смак поєднує ніжність капусти, насиченість ковбаси, солодкі нотки кукурудзи та апетитний хрускіт сухариків.
Цей салат — справжній порятунок для тих, хто цінує свій час, але не готовий жертвувати смаком. Прості інгредієнти, які завжди під рукою, роблять цей рецепт улюбленим вибором багатьох господинь, а розповіли про нього на сторінці zhuravlina_cooking.
Інгредієнти
- Капуста молода
- 250 г
- Копчена ковбаса
- 170 г
- Кукурудза консервована
- 1 банка
- Сухарики зі смаком бекону
- 70 г
- Сіль
- Майонез
Приготування
- Тоненько нашинкуйте молоду капусту. Чим тонше ви наріжете капусту, тим ніжнішим вийде салат. Якщо капуста недостатньо соковита, можна трішки пом’яти її руками, щоб вона пустила сік.
- Наріжте копчену ковбасу тонкою соломкою. Це додасть салату гармонійного смаку та зробить її зручною для поєднання з іншими інгредієнтами.
- Відкрийте банку консервованої кукурудзи та злийте всю рідину. Додайте зернятка до миски з капустою та ковбасою.
- Висипте сухарики з пакета безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими. Для цього салату найкраще підходять сухарики зі смаком бекону, але можна експериментувати з іншими смаками.
- Додайте майонез до свого смаку, щоб поєднати всі інгредієнти. Для менш калорійного варіанту можна використати натуральний йогурт або сметану.
- Посоліть салат до свого смаку, але пам’ятайте, що ковбаса та сухарики вже мають певну солоність.
- Ретельно перемішайте всі компоненти, але робіть це обережно, щоб не пошкодити структуру сухариків.
Поради:
- Якщо салат призначений для святкового столу, можете прикрасити його зверху зеленю (кропом, петрушкою чи зеленою цибулею).
- Для різноманітності спробуйте додати у салат натертий сир або дрібно нарізані мариновані огірки.
- Якщо очікуєте гостей, сухарики краще додавати безпосередньо перед подачею, щоб вони не розм’якли.
- Капусту можна замінити на листям салату.
@zhuravlina_cooking САЛАТ ЗА 5 ХВИЛИН ▫️ Інгредієнти: ✔️ капуста молода - 250 гр ✔️ копчена ковбаса - 170 гр ✔️ кукурудза консервована ✔️ сухарики зі смаком бекона - 70 гр ✔️ сіль за смаком ✔️ майонез за смаком ➡️ Через застосунок @silpoua за вигідними цінами придбала всі продукти. Також більше знижок можна знайти на сайті shop.silpo.ua, і все доставлять до дверей ✅ Приготування: В миску додаємо тоненько нашинковану капусту, кукурудзу консервовану, нарізану тоненькою соломкою ковбасу копчену, сухарики та заправляємо все майонезом. Сіль за смаком. #тікток #тіктокукраїна #укртікток #українапонадусе #україна #рецепт #салат #сухарики #капуста #салатза5хвилин #за5хвилин #простийрецепт #нашвидкуруку #смачно #рецепти ♬ оригінальний звук - Zhuravlina_cooking
Цей салат ідеально підходить для швидких перекусів, святкового столу чи просто для того, щоб потішити себе та свою родину.
Ми також писали, як приготувати салат з куркою та чорносливом.
Читайте також:
- Салат із крабовими паличками та ананасом: рецепт, який поєднує смаки
- Теплий салат з куркою та кабачком: цікавий рецепт
- Рецепт смачного салату з чотирьох інгредієнтів: готується нашвидкуруч