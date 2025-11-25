- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із цвітної капусти по-корейськи: рецепт оригінальної закуски
Цвітна капуста по-корейськи — це пікантна, ароматна, гостро-солодка закуска.
Готується дуже просто. Цвітну капусту відваріть, потім замаринуйте з овочами та спеціями. Салат чудово підійде до будь-яких м’ясних страв або гарніру.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець солодкий
- 1 шт.
- часник
- 3 зубчики
- олія оливкова
- 60 г
- соєвий соус
- 3 ст. л.
- коріандр мелений
- 1 ч. л.
- паприка мелена солодка
- 1 ч. л.
- перець гострий мелений
- 1/3 ч. л.
- перець чорний мелений
-
- зелень петрушки.
-
Цвітну капусту промийте холодною водою, розберіть на невеликі суцвіття. Відваріть у киплячій трохи підсоленій воді п’ять хвилин, воду злийте й остудіть.
Цибулю, моркву очистьте, цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви.
Перець очистьте від насіння, перегородок і наріжте соломкою.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У ємність викладіть капусту, моркву, перець, петрушку.
У центр овочів викладіть часник, коріандр, паприку, перець гострий, перець чорний мелений.
У сковорідці на середньому вогні розігрійте оливкову олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, одразу вилийте гарячу оливкову олію з цибулею в центр овочів і добре перемішайте, потім полийте соєвим соусом і ще раз перемішайте.
Накрийте кришкою і відправте в холодильник на одну годину.
Поради:
Оливкову олію можна замінити соняшниковою або кунжутною.