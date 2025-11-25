Салат із цвітної капусти по-корейськи: рецепт оригінальної закуски

Все частіше на великій сцені можна побачити неймовірні виступи, у яких поєднані народні традиції та сучасне звучання. Зірки українського шоубізнесу залучають до своїх пісень хорові колективи, які додають їхнім композиціям емоційності, глибини, масштабності та підкреслюють національний характер звучання. Поціновувачів живого хорового виконання стає все більше, і цікавість до їхніх виступів шалено зростає. Тож ми підготували добірку топ-5 українських хорів, які вам точно сподобаються.