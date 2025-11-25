ТСН у соціальних мережах

Салат із цвітної капусти по-корейськи: рецепт оригінальної закуски

Цвітна капуста по-корейськи — це пікантна, ароматна, гостро-солодка закуска.

Готується дуже просто. Цвітну капусту відваріть, потім замаринуйте з овочами та спеціями. Салат чудово підійде до будь-яких м’ясних страв або гарніру.

Інгредієнти

цвітна капуста
1 кг
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
перець солодкий
1 шт.
часник
3 зубчики
олія оливкова
60 г
соєвий соус
3 ст. л.
коріандр мелений
1 ч. л.
паприка мелена солодка
1 ч. л.
перець гострий мелений
1/3 ч. л.
перець чорний мелений
зелень петрушки.

  1. Цвітну капусту промийте холодною водою, розберіть на невеликі суцвіття. Відваріть у киплячій трохи підсоленій воді п’ять хвилин, воду злийте й остудіть.

  2. Цибулю, моркву очистьте, цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці для корейської моркви.

  3. Перець очистьте від насіння, перегородок і наріжте соломкою.

  4. Часник очистьте і видавіть через прес.

  5. Петрушку промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  6. У ємність викладіть капусту, моркву, перець, петрушку.

  7. У центр овочів викладіть часник, коріандр, паприку, перець гострий, перець чорний мелений.

  8. У сковорідці на середньому вогні розігрійте оливкову олію, викладіть цибулю та обсмажте до прозорості, одразу вилийте гарячу оливкову олію з цибулею в центр овочів і добре перемішайте, потім полийте соєвим соусом і ще раз перемішайте.

  9. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

  • Оливкову олію можна замінити соняшниковою або кунжутною.

