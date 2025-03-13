Салат із тунцем і червоною цибулею: рецепт низькокалорійної страви

Це легкий та смачний салат, який чудово доповнить святковий стіл або стане ідеальним варіантом для вечері. Поєднання тунця, свіжих овочів та пікантної заправки робить цю страву не тільки корисною, а й надзвичайно апетитною.

Ця страва підходить як для швидкої вечері після напруженого дня, так і для святкового столу, адже поєднання простих інгредієнтів створює вишуканий гастрономічний акцент, а про рецепт розповіли на сторінці lenna_mazur.

Інгредієнти

Тунець у власному соку 1 банка (80 г)

Червона цибуля 1 шт.

Свіжий огірок 60 г

Рукола чи салатний мікс 30 г

Перепелині яйця 6 шт.

Заправка:

Натуральний йогурт (2,5%) 1,5 ст. л

Гірчиця у зернах 1 ст. л

Лимонний сік 2 ч. л

Оливкова олія 1 ч. л

Сіль

Перець

Приготування

Відваріть перепелині яйця, остудіть та очистьте. Якщо обрали курячі яйця, розріжте їх на четвертинки. Червону цибулю тонко наріжте півкільцями, а огірок — тонкими скибочками. Руколу чи салатний мікс промийте та обсушіть. Відкрийте консервований тунець і злегка розімніть виделкою. Для заправки змішайте йогурт, гірчицю, лимонний сік та оливкову олію, додайте сіль і перець до свого смаку. У глибоку тарілку викладіть зелень, огірок, цибулю та тунець, додайте яйця. Полийте заправкою та акуратно перемішайте.

Поради:

Щоб зробити смак салату м’якшим, червону цибулю можна попередньо замаринувати у лимонному соку чи окропі на кілька хвилин.

Для різноманіття смаків можна додати трохи авокадо чи томатів чері.

Оливкову олію можна замінити лляною чи грецьким йогуртом.

Завдяки поєднанню білка, корисних жирів і свіжих овочів цей салат чудово насичує та не обтяжуючи шлунок. Він наповнить організм енергією, подарує відчуття легкості та додасть яскравих фарб до повсякденного меню.

Смачного!

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