- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 99
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із тунцем у тарталетках: рецепт красивої закуски
Красиві та дуже смачні тарталетки з тунця, яєць, солоних огірків, кукурудзи та цибулі — це ідеальний святковий варіант, який злітає зі столу насамперед. А якщо тарталетки приготувати заздалегідь або купити в супермаркеті, то страва готується за лічені хвилини.
Приготовану начинку можна подати як самостійний салат. Тарталетки начиняйте безпосередньо перед подаванням до столу, щоб вони не розм’якли.
Інгредієнти
- тунець у власному соку
- 300 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- кукурудза консервована
- 200 г
- солоні огірки
- 2–3 шт.
- цибуля фіолетова
- 1 шт.
- гірчиця
- 0,5 ч. л.
- майонез
- 1–2 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- тарталетки
- 12 шт.
- листя салату (невеликі)
-
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.
Тунець викладіть у тарілку і розімніть виделкою.
З кукурудзи злийте рідину.
Солоні огірки наріжте дрібно на кубики.
Цибулю очистьте, і також наріжте на дрібні кубики.
У миску викладіть тунець, яйця, кукурудзу, солоні огірки, цибулю, гірчицю, перець чорний мелений і майонез. Перемішайте.
Листя салату викладіть на тарталетку, зверху салат із тунцем і прикрасьте кружальцями солоного огірка.
Поради:
Тарталетки прикрашайте на свій смак.