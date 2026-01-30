ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв
1 хв

Салат із тунцем у тарталетках: рецепт красивої закуски

Красиві та дуже смачні тарталетки з тунця, яєць, солоних огірків, кукурудзи та цибулі — це ідеальний святковий варіант, який злітає зі столу насамперед. А якщо тарталетки приготувати заздалегідь або купити в супермаркеті, то страва готується за лічені хвилини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
180 ккал
Салат із тунцем у тарталетках

Салат із тунцем у тарталетках / © Credits

Приготовану начинку можна подати як самостійний салат. Тарталетки начиняйте безпосередньо перед подаванням до столу, щоб вони не розм’якли.

Інгредієнти

тунець у власному соку
300 г
яйця курячі
3 шт.
кукурудза консервована
200 г
солоні огірки
2–3 шт.
цибуля фіолетова
1 шт.
гірчиця
0,5 ч. л.
майонез
1–2 ст. л.
перець чорний мелений
тарталетки
12 шт.
листя салату (невеликі)

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Тунець викладіть у тарілку і розімніть виделкою.

  3. З кукурудзи злийте рідину.

  4. Солоні огірки наріжте дрібно на кубики.

  5. Цибулю очистьте, і також наріжте на дрібні кубики.

  6. У миску викладіть тунець, яйця, кукурудзу, солоні огірки, цибулю, гірчицю, перець чорний мелений і майонез. Перемішайте.

  7. Листя салату викладіть на тарталетку, зверху салат із тунцем і прикрасьте кружальцями солоного огірка.

Поради:

  • Тарталетки прикрашайте на свій смак.

