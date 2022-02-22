Салат із запеченої капусти і нуту: смачно і корисно

Це простий салат, але враховуйте, що готувати його нешвидко.
Якщо набридли звичайні страви, потіште себе новими кулінарними відкриттями, наприклад, салатом з капусти і нуту. Виходить така страва смачною, корисною і дуже ароматною.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна - 500 г
- нут - 150 г
- морква - 1 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- морква - 1 шт.
- оливкова олія - 4 ст.л.
- сіль, перець - за смаком
- болгарський перець - 1 шт.
- улюблені спеції
- зелень - для подачі
Приготування:
1. Перед тим, як почати готувати сам салат, потрібно підготувати нут. Для цього промийте його і замочіть на ніч. Вранці злийте воду, в якій стояв нут, залийте чистою і зваріть до готовності. Час приготування нуту - приблизно 1 годину.
2. Наріжте дрібно білокачанну капусту і викладіть на деко для затікання.
3. Наріжте соломкою капусту, цибулю півкільцями і болгарський перець. Надішліть до капусти на деко.
4. Тепер додайте відварений і очищений нут.
5. Посоліть, поперчіть, додайте ваші улюблені спеції, побризкайте оливковою олією і перемішайте.
6. Покладіть у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Коли час пройде, дістаньте деко, добре все перемішайте і поставте запікати ще на 30 хвилин.
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