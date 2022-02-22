Салат із запеченої капусти і нуту: смачно і корисно

Салат із запеченої капусти і нуту: смачно і корисно

Це простий салат, але враховуйте, що готувати його нешвидко.

Якщо набридли звичайні страви, потіште себе новими кулінарними відкриттями, наприклад, салатом з капусти і нуту. Виходить така страва смачною, корисною і дуже ароматною.

Інгредієнти:

капуста білокачанна - 500 г

нут - 150 г

морква - 1 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

морква - 1 шт.

оливкова олія - 4 ст.л.

сіль, перець - за смаком

болгарський перець - 1 шт.

улюблені спеції

зелень - для подачі

Приготування:

1. Перед тим, як почати готувати сам салат, потрібно підготувати нут. Для цього промийте його і замочіть на ніч. Вранці злийте воду, в якій стояв нут, залийте чистою і зваріть до готовності. Час приготування нуту - приблизно 1 годину.

2. Наріжте дрібно білокачанну капусту і викладіть на деко для затікання.

Також читайте Запечена цвітна капуста з кунжутним соусом: рецепт від Андрія Величка

3. Наріжте соломкою капусту, цибулю півкільцями і болгарський перець. Надішліть до капусти на деко.

4. Тепер додайте відварений і очищений нут.

5. Посоліть, поперчіть, додайте ваші улюблені спеції, побризкайте оливковою олією і перемішайте.

6. Покладіть у розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Коли час пройде, дістаньте деко, добре все перемішайте і поставте запікати ще на 30 хвилин.

Читайте також: Булочки з весняною зеленню: яскраво і смачно

Більше рецептів шукайте в розділі "Кухня".