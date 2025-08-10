Салат із запечених баклажанів і перців із сиром фета: рецепт смачної літньої страви

Салат із запечених баклажанів і перців / © Credits

Реклама

Це ідеальна літня страва, яка поєднує яскраві смаки та корисні інгредієнти. Цей рецепт, яким поділилася фудблогерка Yulia Stegantseva, може стати вашим улюбленим для пікніків, обідів на терасі чи просто для легкої вечері вдома.

Поєднання запечених овочів із ніжним сиром фета створює справжню гармонію текстур і смаків. Завдяки тепловій обробці овочі стають м’якими, солодкуватими та насиченими, а заправка з гірчиці, меду та бальзамічного оцту додає пікантності та свіжості.

Інгредієнти

Для салату

Баклажани 2 шт.

Болгарський перець (різного кольору) 2-3 шт.

Томати 2-3 шт.

Цибуля (краще фіолетова) 1 шт.

Сир фета 150 г

Оливкова олія

Сіль

Чорний перець

Для заправки

Гірчиця у зернах 1 ч. л

Мед 1 ч. л

Бальзамічний оцет 1 ст. л

Оливкова олія 2 ст. л

Сік половини лимона

Сіль

Приготування

Баклажани наріжте кубиками, шкірку можна залишити, якщо вона мʼяка.

Додайте до них трохи оливкової олії та спецій.

Перець розріжте навпіл, видаліть насіння.

Один помідор також розріжте навпіл, запікайте його разом з іншими овочами.

Покладіть усі овочі на деко в аерогриль або духовку. Запікайте за 180–200°C до м’якості та легкої карамелізації, це займе приблизно 20–25 хв.

Покладіть фету в окремий жаростійкий посуд або обгорніть у фольгу. Запікайте 10–12 хв до легкої золотистої скоринки.

У невеликій мисці змішайте гірчицю, мед, бальзамічний оцет, оливкову олію, лимонний сік і дрібку солі. Добре збийте виделкою чи вінчиком.

Очистьте запечені перці від шкірки, наріжте смужками.

Запечені томати теж очистьте від шкірки та трохи подрібніть.

У велику салатницю викладіть запечені баклажани, нарізані перці, шматочки томату (і запеченого, і свіжого), дрібно нарізану цибулю, крихти запеченої фети.

Залийте заправкою, обережно перемішайте.

Порада

Якщо ви хочете ще виразнішого смаку, додайте до салату листя базиліку чи кінзи, або ж трохи печених часникових зубців.

Реклама

Цей салат — яскравий приклад того, як із простих сезонних інгредієнтів можна створити витончену ресторанну страву вдома. Запечені овочі дарують глибину, фета — кремову ніжність, а заправка — неперевершену пікантну нотку.