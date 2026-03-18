Салат із зеленню та фореллю tiktok.com_@chef_joseph_hadad

Шеф-кухар Джозеф Хадад розповів про рецепт приготування салату з форелі — вдалого поєднання ароматної риби, зелені та цитрусової заправки. Такий салат підійде як для романтичної вечері, так і для сімейного обіду.

Інгредієнти

Для салату

редиска 4 шт.

помідори 3 шт.

зелена цибуля 2 шт.

каперси 2 ст. л

рукола 1 жменя

листя базиліку 4 гілочки

салат 1 головка

філе форелі 2 шт.

Для заправки

апельсиновий сік 150 мл

часник 1 зубчик

подрібнений кріп ½ ст. л

лимон ½ шт.

оливкова олія 8 ст. л

бальзамічний оцет ½ ст. л

сіль

перець

Приготування

Підготуйте форель. Зробіть неглибокі надрізи на філе, посипте сіллю та збризніть олією. Залиште на кілька хвилин для маринування. Готуйте на пару. Форель потрібно парити близько 25 хв, доки м’ясо стане ніжним і легко відокремлюватиметься від кісток. Парове оброблення дозволяє зберегти максимум смаку та корисних речовин, без зайвого жиру У блендері змішайте апельсиновий сік, часник, кріп, лимонний сік, оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль і перець. Збийте до однорідної консистенції. Заправка має бути свіжою, ароматною та злегка кислуватою. У великій мисці змішайте всі інгредієнти салату, крім форелі: редиску, помідори, цибулю, каперси, руколу, базилік і салатне листя. Полийте все цитрусовою заправкою та акуратно перемішайте. Додайте форель без шкіри та кісток, ще раз обережно перемішайте, щоб риба зберегла форму.

Подавання

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб зелень залишилася хрусткою, а форель — соковитою. Страва ідеально поєднується з легким білим вином або мінеральною водою з лимоном.

Салат із форелі — поєднання користі, легкості та ресторанної подачі одразу на вашій кухні. Ніжне філе на пару, свіжі овочі та яскрава цитрусова заправка роблять його стравою, яка підходить для будь-якого випадку, від швидкого обіду до урочистої вечері.