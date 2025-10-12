- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Салат із зелених помідорів: незвичайний рецепт
Особливість приготування салату з зелених помідорів у тому, що його не доведеться варити і закручувати кришками. Готуйте одразу подвійну порцію, адже салат виходить хрумким, злегка гострим, з пікантним часниковим смаком.
Для цього наріжте овочі, покладіть їх до банки та поставте до холодильника або підвалу. Зберігатися такий салат може понад три місяці.
Інгредієнти
- помідори зелені
- 1,2 кг
- перець гострий чилі
- ¼ шт.
- часник
- 6–7 зубків
- петрушка свіжа
- 1 пучок
- оцет столовий 9%
- 3 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- 1 ст. л.
Помідори помийте, відріжте місце кріплення плодоніжки та наріжте невеликими часточками.
Петрушку промийте та подрібніть.
Часник очистьте та пропустіть через прес.
Гострий перець чилі наріжте шматочками.
Помідори викладіть до миски, додайте перець чилі, часник, петрушку, цукор, сіль, перемішайте, влийте оцет, олію і ще раз добре перемішайте. Викладіть до скляної посудини, накрийте кришкою та покладіть до холодильник на добу, а потім подайте до столу.
Поради:
Гострий перець чилі використовуйте на свій смак.
Столовий оцет можна замінити яблучним.