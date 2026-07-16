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Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
1 хв

Салат "Капрезе": класичний рецепт

Це дуже легка та смачна закуска.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Коментарі
Салат «Капрезе»

Салат «Капрезе» / © Credits

Щоб приготувати салат, вам знадобляться свіжі помідори, сир моцарела, оливкова олія, бальзамічний оцет, базилік та ароматні трави.

Інгредієнти

помідори
2 шт.
сир моцарела
1 велика кулька
оливкова олія
2 ст. л.
бальзамічний оцет
1 ст. л.
базилік
2 гілочки
італійські трави
сіль

  1. Помийте помідори та висушіть їх паперовим рушником.

  2. Помідори й сир наріжте тонкими кружечками.

  3. Базилік промийте та зніміть з гілочок листочки.

  4. Для заправки в мисці змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет та італійські трави.

  5. Кружечки помідорів викладіть на тарілку по колу, чергуючи їх із сиром, посоліть, посипте італійськими травами, збризніть усе оливковою олією та бальзамічним оцтом і прикрасьте листочками базиліку.

Поради:

  • Спеції додавайте за смаком.

  • Овочі викладайте, злегка накладаючи один на одного.

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