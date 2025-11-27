Салат "Капрезе" з фаршированим помідором: цікавий рецепт

Салат "Капрезе" з фаршированим помідором / tiktok.com_o_gorodnik

Салат «Капрезе» з фаршированим томатом і песто — це легка, яскрава та надзвичайно ароматна закуска, яка підкорює серце з першого погляду і шматочка. Це ідеальна страва для обіду, вечері чи святкового столу, а про рецепт її приготування розповів фудблогер Олександр Огороднік.

Інгредієнти

Песто

насіння соняшника — 40 г

волоські горіхи — 40 г

пармезан — 60 г

листя базиліку — 60 г

оливкова олія — 80–100 г

сіль

перець

лимонний сік — 20 г

Закуска

великі помідори

мінімоцарела чи бурата

Приготування

Підсмажте горіхи й насіння на сухій сковорідці до золотистості та дайте охолонути. Перебийте їх у блендері разом з пармезаном, базиліком, лимонним соком та олією до консистенції густого соусу. Посоліть, поперчіть і за необхідності додайте ще трохи олії. Зробіть хрестоподібний надріз знизу на шкірці помідора. Бланшуйте його 30 секунд у киплячій воді, потім одразу покладіть помідор у крижану воду. Зніміть шкірку та зріжте низ. Маленькою ложкою чи ножем обережно видаліть м’якуш, але не пошкодьте стінки. Наповніть помідори мінімоцарелою чи буратою. На тарілку викладіть ложку песто та розмажте його по поверхні. Посередині — фарширований томат. Зверху додайте ще трохи солі, перцю, листя базиліку і кілька крапель оливкової олії.

Поради

Не перебільшуйте з кількістю соусу, щоб не перебити ніжність томата й моцарели.

Подавайте одразу після приготування, щоб зберегти свіжість інгредієнтів.

Цей салат — справжня насолода для очей та смаку.