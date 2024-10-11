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Салат "Козел на городі": цікавий та смачний рецепт

Салат "Козел на городі": цікавий та смачний рецепт

Салат "Козел на городі" / Фото: Credits

Цей салат стане прикрасою будь-якого столу, адже він не тільки смачний, а й має цікавий вигляд та подачу.

На сторінці bude_smachno_razom розповіли, як приготувати смачний салат із цікавою подачею.

Інгредієнти

Болгарський перець 
Сир "Косичка" 
Помідор
Огірок
Фіолетова цибуля
Зелена цибуля 
Підсмажене куряче філе 
Кукурудза
Майонез
Чипси

 Приготування:

  • Наріжте інгредієнти та викладіть їх на тарілку квіткою (див. відео);
  • Посередині покладіть майонез, а зверху чипси. 

Поради:

  • Замість магазинного можете зробити домашній майонез;
  • Перемішувати салат потрібно лише за столом, адже там є чипси, які можуть втратити свою хрусткість;

Смачного!

@bude_smachno_razom Салат «Козел на городі» — це чудовий варіант страви, коли в будинок раптом несподівано нагрянули гості Головне в цій страві – його подача ☘️Вам знадобиться • болгарський перець • сир косічка • помідори • огірки • фіолетова цибуля • зелена цибулька • підсмажене куряче філе • кукурудза • майонез • чіпси ☘️ Процес приготування • Нарізати інгредієнти та викласти на тарілку квіткою, посередині викласти майонез, зверху чіпси. • Перемішувати, потрібно лише за столом, адже там є чіпси, які можуть втратити свою хрусткість. Смачного #салат#салатквітка#козелвогороді#салаткупками#салатбейжа#рецепт#рекомендації ♬ В далині за селом - Володимир Іжицький

Дехто з читачів відзначив, що вони не змішують цей салат і набирають саме ті інгредієнти, які їм хочеться куштувати.

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