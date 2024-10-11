Салат "Козел на городі": цікавий та смачний рецепт

Цей салат стане прикрасою будь-якого столу, адже він не тільки смачний, а й має цікавий вигляд та подачу.

На сторінці bude_smachno_razom розповіли, як приготувати смачний салат із цікавою подачею.

Інгредієнти Болгарський перець Сир "Косичка" Помідор Огірок Фіолетова цибуля Зелена цибуля Підсмажене куряче філе Кукурудза Майонез Чипси

Приготування:

Наріжте інгредієнти та викладіть їх на тарілку квіткою (див. відео);

Посередині покладіть майонез, а зверху чипси.

Поради:

Замість магазинного можете зробити домашній майонез;

Перемішувати салат потрібно лише за столом, адже там є чипси, які можуть втратити свою хрусткість;

Смачного!

Дехто з читачів відзначив, що вони не змішують цей салат і набирають саме ті інгредієнти, які їм хочеться куштувати.

Читайте також: