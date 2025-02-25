Салат "Курочка під кайфом": оригінальний рецепт з маком

У світі кулінарії завжди є місце для експериментів, особливо коли йдеться про цікаві та незвичні поєднання. Сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з рецептом, який здатний здивувати навіть найвибагливіших гурманів.

Салат із цікавою назвою "Курочка під кайфом" стане справжньою окрасою вашого столу та вразить своїм смаком. Завдяки ніжному курячому філе, соковитим томатам, хрустким крутонам і делікатному аромату маку ця страва запам'ятається надовго. А про її рецепт розповіли на сторінці innalafood.

Інгредієнти Куряче філе (копчене або відварене) 300 г Твердий сир 200 г Курячі яйця 3 шт. Помідори 2 шт. Крутони 80 г Майонез Мак Рослинна олія

Приготування

Візьміть свіжий хліб (можна батон або білий багет), наріжте невеликими кубиками. На розігріту пательню додайте трохи рослинної олії, викладіть хлібні шматочки та обсмажте їх до золотистої скоринки, постійно помішуючи. Готові крутони викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Для створення гарної форми краще використовувати спеціальне кільце. Якщо його немає, можна просто викладати шари у глибоку салатницю. Перший шар – куряче філе. Якщо у вас копчене м’ясо, просто наріжте його дрібними кубиками. Якщо варене – спершу трохи підсоліть і додайте спеції для аромату. Викладіть у форму та зверху намастіть майонезом. Другий шар – твердий сир. Його також наріжте кубиками чи натріть на великій тертці. Викладіть на куряче філе та знову намастіть трохи майонезом. Третій шар – варені яйця. Спочатку відваріть їх, охолодіть, очистьте від шкаралупи та дрібно наріжте. Викладіть поверх сиру, рівномірно розподіліть та додайте майонез. Четвертий шар – соковиті томати. Якщо вони занадто водянисті, можна видалити серцевину та залишити лише щільний м'якуш. Наріжте кубиками та викладіть на яйця, зверху знову додаємо трохи майонезу. Фінальний штрих – хрусткі крутони. Акуратно посипте ними верхній шар салату, а потім обережно зніміть кільце, якщо використовували його для формування. Щоб надати страві оригінальності, зверху посипте салат маком. Він додає ніжного горіхового присмаку та робить страву ефектнішою на вигляд. Можна також доповнити зеленню – гілочкою петрушки чи кропу.

Поради:

Якщо бажаєте легший варіант страви, майонез можна замінити на натуральний йогурт або сметану.

Для пікантності можна додати дрібно порізаний часник або гірчичний соус.

Салат найкраще подавати одразу після приготування, щоб крутони залишалися хрусткими.

Це смачна та доволі проста у приготуванні страва. Вона чудово підійде як для святкового столу, так і для затишного сімейного вечора. Тож неодмінно спробуйте цей рецепт і він стане одним із ваших улюблених.

Смачного!

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