Салат "Лінива Шаурма": незвичайний рецепт, який сподобається кожному

Цей салат — альтернатива, яка на смак практично не відрізняється від класичної шаурми, але набагато простіша у приготуванні. Він вразить вас своєю соковитістю та багатогранністю смаків, а також стане улюбленим рецептом до святкового столу.

На сторінці ksu_foodbloger поділилися рецептом цього кулінарного дива. Головна перевага страви — швидкість і простота приготування, а також доступні інгредієнти, які знайдуться у кожному холодильнику.

Інгредієнти Куряча грудинка 450 г Пекінська капуста 1 качан Огірок 2 шт. Помідор 2 шт. Морква по-корейськи 200 г Лаваш 3 листи Сметана Майонез Гірчиця в зернах Часник 2 зубчики

Приготування

Курячу грудинку наріжте невеликими шматочками. Обсмажте на пательні до золотистої скоринки, додайте улюблені спеції — сіль, перець, паприку чи суміш трав. Після приготування дайте м’ясу охолонути. Пекінську капусту наріжте тонкими смужками. Огірки та помідори поріжте невеликими кубиками Корейську моркву можна залишити у тому вигляді, в якому вона продається чи трохи подрібнити для зручності. Лаваш поріжте на невеликі квадратики чи смужки. Обсмажте шматочки на сухій пательні до хрусткого стану. Для соусу змішайте сметану, майонез і гірчицю у зернах. Додайте дрібно натертий чи пропущений через прес часник. Добре перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Соус має бути густим і ароматним. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти: пекінську капусту, огірки, помідори, куряче м’ясо, корейську моркву та хрусткі шматочки лаваша. Полийте зверху приготованим соусом і обережно перемішайте.

Поради:

Якщо ви хочете зробити салат дієтичним, замініть майонез на йогурт.

Для додаткового аромату можна додати трохи свіжої зелені — кінзу, кріп або петрушку.

Салат краще подавати одразу після приготування, щоб лаваш залишився хрустким.

"Лінива Шаурма" поєднує у собі улюблений смак шаурми, але без необхідності загортати начинку у лаваш. Завдяки овочам страва залишається легкою, а куряче м’ясо додає ситності. Корейська морква додає легкої пікантності, а соус із часником та гірчицею чудово поєднує всі компоненти.

Він підходить як для швидкого обіду, так і для святкового столу. Це справжня знахідка для тих, хто цінує час, але хоче насолоджуватися ресторанними смаками вдома.

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