Салат "Лінива Шаурма": незвичайний рецепт, який сподобається кожному

Цей салат — альтернатива, яка на смак практично не відрізняється від класичної шаурми, але набагато простіша у приготуванні. Він вразить вас своєю соковитістю та багатогранністю смаків, а також стане улюбленим рецептом до святкового столу.
На сторінці ksu_foodbloger поділилися рецептом цього кулінарного дива. Головна перевага страви — швидкість і простота приготування, а також доступні інгредієнти, які знайдуться у кожному холодильнику.
Інгредієнти
- Куряча грудинка
- 450 г
- Пекінська капуста
- 1 качан
- Огірок
- 2 шт.
- Помідор
- 2 шт.
- Морква по-корейськи
- 200 г
- Лаваш
- 3 листи
- Сметана
- Майонез
- Гірчиця в зернах
- Часник
- 2 зубчики
Приготування
- Курячу грудинку наріжте невеликими шматочками.
- Обсмажте на пательні до золотистої скоринки, додайте улюблені спеції — сіль, перець, паприку чи суміш трав. Після приготування дайте м’ясу охолонути.
- Пекінську капусту наріжте тонкими смужками.
- Огірки та помідори поріжте невеликими кубиками
- Корейську моркву можна залишити у тому вигляді, в якому вона продається чи трохи подрібнити для зручності.
- Лаваш поріжте на невеликі квадратики чи смужки.
- Обсмажте шматочки на сухій пательні до хрусткого стану.
- Для соусу змішайте сметану, майонез і гірчицю у зернах.
- Додайте дрібно натертий чи пропущений через прес часник.
- Добре перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Соус має бути густим і ароматним.
- У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти: пекінську капусту, огірки, помідори, куряче м’ясо, корейську моркву та хрусткі шматочки лаваша. Полийте зверху приготованим соусом і обережно перемішайте.
Поради:
- Якщо ви хочете зробити салат дієтичним, замініть майонез на йогурт.
- Для додаткового аромату можна додати трохи свіжої зелені — кінзу, кріп або петрушку.
- Салат краще подавати одразу після приготування, щоб лаваш залишився хрустким.
"Лінива Шаурма" поєднує у собі улюблений смак шаурми, але без необхідності загортати начинку у лаваш. Завдяки овочам страва залишається легкою, а куряче м’ясо додає ситності. Корейська морква додає легкої пікантності, а соус із часником та гірчицею чудово поєднує всі компоненти.
Він підходить як для швидкого обіду, так і для святкового столу. Це справжня знахідка для тих, хто цінує час, але хоче насолоджуватися ресторанними смаками вдома.
Ми також писали, як приготувати салат з яловичиною.
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