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Салат "Лінива Шаурма": незвичайний рецепт, який сподобається кожному

Салат "Лінива Шаурма": незвичайний рецепт, який сподобається кожному

Салат "Лінива Шаурма" / Фото: Credits

Цей салат — альтернатива, яка на смак практично не відрізняється від класичної шаурми, але набагато простіша у приготуванні. Він вразить вас своєю соковитістю та багатогранністю смаків, а також стане улюбленим рецептом до святкового столу.

На сторінці ksu_foodbloger поділилися рецептом цього кулінарного дива. Головна перевага страви — швидкість і простота приготування, а також доступні інгредієнти, які знайдуться у кожному холодильнику.

Інгредієнти

Куряча грудинка  
450 г
Пекінська капуста
1 качан
Огірок
2 шт.
Помідор
2 шт.
Морква по-корейськи  
200 г
Лаваш
 3 листи
Сметана
Майонез
Гірчиця в зернах
Часник  
2 зубчики

Приготування

  1. Курячу грудинку наріжте невеликими шматочками. 
  2. Обсмажте на пательні до золотистої скоринки, додайте улюблені спеції — сіль, перець, паприку чи суміш трав. Після приготування дайте м’ясу охолонути.
  3. Пекінську капусту наріжте тонкими смужками.
  4. Огірки та помідори поріжте невеликими кубиками
  5. Корейську моркву можна залишити у тому вигляді, в якому вона продається чи трохи подрібнити для зручності.
  6. Лаваш поріжте на невеликі квадратики чи смужки.
  7. Обсмажте шматочки на сухій пательні до хрусткого стану. 
  8. Для соусу змішайте сметану, майонез і гірчицю у зернах. 
  9. Додайте дрібно натертий чи пропущений через прес часник. 
  10. Добре перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Соус має бути густим і ароматним.
  11. У великій мисці з’єднайте всі інгредієнти: пекінську капусту, огірки, помідори, куряче м’ясо, корейську моркву та хрусткі шматочки лаваша. Полийте зверху приготованим соусом і обережно перемішайте.

Поради:

  • Якщо ви хочете зробити салат дієтичним, замініть майонез на йогурт.
  • Для додаткового аромату можна додати трохи свіжої зелені — кінзу, кріп або петрушку.
  • Салат краще подавати одразу після приготування, щоб лаваш залишився хрустким.

"Лінива Шаурма" поєднує у собі улюблений смак шаурми, але без необхідності загортати начинку у лаваш. Завдяки овочам страва залишається легкою, а куряче м’ясо додає ситності. Корейська морква додає легкої пікантності, а соус із часником та гірчицею чудово поєднує всі компоненти.

Він підходить як для швидкого обіду, так і для святкового столу. Це справжня знахідка для тих, хто цінує час, але хоче насолоджуватися ресторанними смаками вдома.

Ми також писали, як приготувати салат з яловичиною.

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