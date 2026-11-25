Салат "Незвичний" instagram.com_mil_alexx / © Instagram

Реклама

Іноді для смачної страви зовсім не потрібні складні рецепти чи довгі години на кухні. На сторінці mil_alexx розповіли про рецепт простого салату, у якому поєднуються варені яйця, солодка кукурудза, свіжий огірок і твердий сир. Усе це доповнює ніжна заправка зі сметани чи майонезу.

Інгредієнти Варені яйця 3 шт. Консервована кукурудза 200 г Свіжий огірок 200 г Твердий сир 70 г Сметана чи майонез 40 г Сіль Чорний перець

Приготування

Огірок очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками. Так само подрібніть попередньо відварені яйця. Твердий сир натріть на тертці, а консервовану кукурудзу відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини. Перекладіть усі інгредієнти у салатник. Додайте сметану чи майонез, посоліть і поперчіть до смаку. Обережно перемішайте і салат готовий до подавання.

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості домашні страви без зайвого клопоту. Він підійде і для обідньої перерви та легкої вечері, а заправку можна обрати відповідно до власних уподобань.

Реклама

Новини партнерів