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Салат "Незвичний": рецепт страви з кукурудзою, огірком і сиром
Ніжний, соковитий та з приємною вершковою ноткою — цей салат може стати чудовим варіантом для швидкого обіду чи легкої вечері.
Іноді для смачної страви зовсім не потрібні складні рецепти чи довгі години на кухні. На сторінці mil_alexx розповіли про рецепт простого салату, у якому поєднуються варені яйця, солодка кукурудза, свіжий огірок і твердий сир. Усе це доповнює ніжна заправка зі сметани чи майонезу.
Інгредієнти
- Варені яйця
- 3 шт.
- Консервована кукурудза
- 200 г
- Свіжий огірок
- 200 г
- Твердий сир
- 70 г
- Сметана чи майонез
- 40 г
- Сіль
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- Чорний перець
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Приготування
Огірок очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками.
Так само подрібніть попередньо відварені яйця.
Твердий сир натріть на тертці, а консервовану кукурудзу відкиньте на сито, щоб позбутися зайвої рідини.
Перекладіть усі інгредієнти у салатник.
Додайте сметану чи майонез, посоліть і поперчіть до смаку.
Обережно перемішайте і салат готовий до подавання.
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості домашні страви без зайвого клопоту. Він підійде і для обідньої перерви та легкої вечері, а заправку можна обрати відповідно до власних уподобань.