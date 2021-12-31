Салат "Новорічна фантазія" з курячим філе та м'яким сиром

Новий рік – це домашнє свято, коли за сімейним столом збираються найближчі люди, яких хочеться не просто нагодувати, а й здивувати новими стравами.

Будь-якому святковому гулянню передують закуски, хокрема і салати. Не обійтися без них і в Новий рік, але спробуйте уникнути тривіальних олів'є, оселедця під шубою, "мімози" або №гранатового браслета". Зробіть щось нове. І тут вам знадобиться наш рецепт. Незвичайне поєднання курячого філе з маринованою цибулею та карамелізованими скибочками яблука, доповнене вишуканим соусом, не залишить ваших гостей байдужими.

Інгредієнти:

0,5 кг курячого філе

100 г м'якого сиру

1 червона цибулина

1 яблуко

2-3 мандарини

2 зубки часнику

2-3 столові ложки червоного вина

3 столові ложки оливкової олії

1-2 столові ложки вершкового масла

1 столова ложка лимонного соку

яблучний оцет

приправа для курки

цукор

сіль

Приготування

Очищену цибулину нарізати тонкими півкільцями, залити невеликою кількістю окропу, додати щіпку цукру, яблучний оцет і залишити на 2-3 хвилини, після чого злити рідину.

У двох столових ложках оливкової олії обсмажити подрібнений часник та видалити його. До ароматизованої часником олії додати нарізане невеликими шматочками куряче філе і, притрусивши приправою, смажити до готовності.

Очищене та нарізане скибочками яблуко обсмажити зі щіпкою цукру у вершковому маслі. Готувати швидко, щоб шматочки залишалися цілими.

Окремо в сковороду налити оливкову олію, що залишилася, додати червоне вино, лимонний сік, подрібнені мандарини, сіль і цукор за смаком і гасити близько 5 хвилин.

Підготовлені продукти охолодити і викласти шарами: спочатку філе, потім маринована цибуля, нарізаний м'який кубиками сир і яблука. Зверху все залити соусом мандариновим.

На замітку

Буде краще, якщо для новорічної ночі ви приготуєте цей салат порційно в розетках або креманках і подасте кожному гостю окремо, прикрасивши за бажанням.

Сир використовуйте до смаку – рикоту, фету, моцарелу.

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