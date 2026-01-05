- Дата публікації
Салат "Цезар" із куркою та макаронами: рецепт поживної страви
Якщо ви шукаєте ситний та апетитний варіант класичного «Цезаря», цей салат із куркою та макаронами стане ідеальним рішенням.
Салат, про рецепт якого розповіли на сторінці iramsfoodstory, поєднує хрустку курку, ніжну пасту, свіжі овочі та класичний соус «Цезар» — усе в одній тарілці. Приготувати його можна вдома, а смак нагадує страви з ресторанного меню.
Інгредієнти
Курка
куряча грудка 2 шт.
сіль
часникова приправа 1 ст. л
чорний перець 1 ч. л
копчена паприка 1 ч. л
Суха панірувальна суміш
борошно 1 склянка
сіль
перець
часникова приправа
копчена паприка
Панірувальні сухарі
сухарі панко 2 склянки
Яєчна суміш
яйця 1 шт.
вода ½ склянки
Соус «Цезар»
майонез ½ склянки
лимонний сік 1 ст. л
часник 2 зубчики
сіль
перець
тертий пармезан 1/3 склянки
оливкова олія 2 ст. л
вустерський соус 1 ст. л
діжонська гірчиця 1 ст. л
Салат
листя салату 2 склянки
червона цибуля ½ шт.
помідори чері 6 шт.
крутони 1 склянка
соусу «Цезар» 4–5 ст. л
відварена паста 1 склянка
сіль
часникова приправа
копчена паприка
Приготування
Курка: приправте курячу грудку сіллю, перцем, часниковою приправою та копченою паприкою.
Сухе панірування: змішайте борошно з сіллю, перцем, часниковою приправою та паприкою.
Яєчна суміш: збийте яйце з водою.
Панко: підготуйте панірувальні сухарі.
Обваляйте курку спочатку у сухій суміші, потім у яєчній, повторіть ще раз і завершіть панко.
Розігрійте олію до 175°C і обсмажте курку 3–4 хв з обох боків, до внутрішньої температури 74°C і відкладіть.
Соус «Цезар»: змішайте майонез, діжонську гірчицю, вустерський соус, сіль, перець, подрібнений часник, лимонний сік, пармезан та оливкову олію.
Салат: у великій мисці змішайте салат, чері, цибулю, пасту, крутони, сіль, спеції та 4–5 ст. л соусу Цезар. За бажанням додайте більше пармезану.
Подавайте салат із хрусткою куркою.
Салат «Цезар» із куркою та макаронами — ідеальна страва для обіду чи вечері, яка поєднує класичний смак і ситність. Хрустка курка, ніжна паста, свіжі овочі та ароматний соус створюють гармонійну та насичену страву, яка точно стане улюбленою для всієї родини.