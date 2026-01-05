Салат "Цезар" із куркою та макаронами: рецепт поживної страви

Салат «Цезар» із куркою та макаронами tiktok.com_@iramsfoodstory

Салат, про рецепт якого розповіли на сторінці iramsfoodstory, поєднує хрустку курку, ніжну пасту, свіжі овочі та класичний соус «Цезар» — усе в одній тарілці. Приготувати його можна вдома, а смак нагадує страви з ресторанного меню.

Інгредієнти

Курка

куряча грудка 2 шт.

сіль

часникова приправа 1 ст. л

чорний перець 1 ч. л

копчена паприка 1 ч. л

Суха панірувальна суміш

борошно 1 склянка

сіль

перець

часникова приправа

копчена паприка

Панірувальні сухарі

сухарі панко 2 склянки

Яєчна суміш

яйця 1 шт.

вода ½ склянки

Соус «Цезар»

майонез ½ склянки

лимонний сік 1 ст. л

часник 2 зубчики

сіль

перець

тертий пармезан 1/3 склянки

оливкова олія 2 ст. л

вустерський соус 1 ст. л

діжонська гірчиця 1 ст. л

Салат

листя салату 2 склянки

червона цибуля ½ шт.

помідори чері 6 шт.

крутони 1 склянка

соусу «Цезар» 4–5 ст. л

відварена паста 1 склянка

сіль

часникова приправа

копчена паприка

Приготування

Курка: приправте курячу грудку сіллю, перцем, часниковою приправою та копченою паприкою. Сухе панірування: змішайте борошно з сіллю, перцем, часниковою приправою та паприкою. Яєчна суміш: збийте яйце з водою. Панко: підготуйте панірувальні сухарі. Обваляйте курку спочатку у сухій суміші, потім у яєчній, повторіть ще раз і завершіть панко. Розігрійте олію до 175°C і обсмажте курку 3–4 хв з обох боків, до внутрішньої температури 74°C і відкладіть. Соус «Цезар»: змішайте майонез, діжонську гірчицю, вустерський соус, сіль, перець, подрібнений часник, лимонний сік, пармезан та оливкову олію. Салат: у великій мисці змішайте салат, чері, цибулю, пасту, крутони, сіль, спеції та 4–5 ст. л соусу Цезар. За бажанням додайте більше пармезану. Подавайте салат із хрусткою куркою.

Салат «Цезар» із куркою та макаронами — ідеальна страва для обіду чи вечері, яка поєднує класичний смак і ситність. Хрустка курка, ніжна паста, свіжі овочі та ароматний соус створюють гармонійну та насичену страву, яка точно стане улюбленою для всієї родини.