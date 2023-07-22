Салат із баклажанів та квасолі: смачна та корисна страва

Цю сезонну страву має спробувати кожний.
Коли розпочинається сезон яскравих, ароматних та смачних баклажанів, виникає бажання їсти їх щодня, адже це не лише красивий, але і дуже коричний овоч. Тому пропонуємо вам сьогодні простий рецепт салату із баклажанів та квасолі, який чудово урізноманітнить ваш раціон і збагатить організм корисними вітамінами.
Їсти такий салат можна із запеченою куркою або як самостійну страву.
Інгредієнти:
- баклажани - 500 г
- квасоля - 120 г
- оливкова олія - 2,5 ст. л.
- цукор - 1,5 ст. л.
- цибуля - 100 г
- чорний мелений перець - за смаком
- ароматний перець - за смаком
- сіль - за смаком
- зелень петрушки
Приготування:
Квасолю (можна замінити її на нут) промийте за залийте водою на кілька годин (але найкраще залишати її так на ніч). Злийте воду та відваріть її.
Баклажани помийте та наріжте невеликими шматками, відваріть відкиньте на друшляк.
Коли вода із баклажанів стече, перекладіть їх у миску з квасолею, перемішайте.
Наріжте невелику цибулю півкільцями та зелень і також додайте до баклажанів і цибулі.
Додайте до салату спеції за смаком та заправте його оливковою олією. Перемішайте салат.
Смачного!
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