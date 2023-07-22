Салат із баклажанів та квасолі: смачна та корисна страва

Коли розпочинається сезон яскравих, ароматних та смачних баклажанів, виникає бажання їсти їх щодня, адже це не лише красивий, але і дуже коричний овоч. Тому пропонуємо вам сьогодні простий рецепт салату із баклажанів та квасолі, який чудово урізноманітнить ваш раціон і збагатить організм корисними вітамінами.

Їсти такий салат можна із запеченою куркою або як самостійну страву.

Інгредієнти:

баклажани - 500 г

квасоля - 120 г

оливкова олія - 2,5 ст. л.

цукор - 1,5 ст. л.

цибуля - 100 г

чорний мелений перець - за смаком

ароматний перець - за смаком

сіль - за смаком

зелень петрушки

Приготування:

Квасолю (можна замінити її на нут) промийте за залийте водою на кілька годин (але найкраще залишати її так на ніч). Злийте воду та відваріть її.

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Баклажани помийте та наріжте невеликими шматками, відваріть відкиньте на друшляк.

Коли вода із баклажанів стече, перекладіть їх у миску з квасолею, перемішайте.

Наріжте невелику цибулю півкільцями та зелень і також додайте до баклажанів і цибулі.

Додайте до салату спеції за смаком та заправте його оливковою олією. Перемішайте салат.

Смачного!

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