Салат із болгарського перцю з бужениною

Будь-яке приймання їжі передбачає не тільки насичення. Наша їжа — це необхідні для життєдіяльності вітаміни і мікроелементи.
Ні для кого не секрет, що харчування має бути збалансованим. Це означає, що в щоденному меню повинні бути присутніми овочі та фрукти, які постачають більшість вітамінів, а також м'ясо як основне джерело білка. Не варто забувати і про жири, передусім ненасичені, що містяться в оліях.
Пропонований рецепт салату з болгарського перцю з бужениною задовольняє всі вимоги правильного харчування, тому що його склад збалансований за всіма інгредієнтами.
Інгредієнти:
- 3 стручки болгарського перцю;
- 200 г буженини
- 100 г оливок
- 1 гілочка базиліку
- 50 мл оливкової олії
- 2 столові ложки лимонного соку
- 2 чайні ложки французької гірчиці
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Оливкову олію з'єднати з соком лимона, додати гірчицю, посолити, поперчити і збити до однорідного стану.
Болгарський перець очистити від насіння і плодоніжок і нарізати тонкою соломкою. Так само соломкою нарізати буженину, а оливки — кільцями.
Підготовлені перець, буженину і оливки з'єднати, акуратно перемішати, укласти в салатник, полити заправкою і прикрасити листочками базиліку.
На замітку
Буженину за бажання можна замінити шинкою, відвареним м'ясом або мовою.
Щоб салат мав естетичніший вигляд, використовуйте болгарський перець різних кольорів: червоний, жовтий і зелений.
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