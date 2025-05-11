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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
39
Час на прочитання
1 хв

Салат з буряка з оселедцем і яблуком: простий рецепт

Незважаючи на прості інгредієнти, салат з буряком, оселедцем та яблуком виходить пікантним і смачним.

Салат із буряків із оселедцем та яблуком

Салат з буряка з оселедцем і яблуком / © Credits

Зваріть або запечіть буряк заздалегідь — і через 15 хвилин страва буде готова. Такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

Інгредієнти:

  • буряк — 300 г

  • оселедець слабосолоний (філе) — 200 г

  • яблуко — 1 шт.

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

Для заправки:

  • гірчиця французька — 1 ст. л.

  • мед — 1 ч. л.

  • сік лимонний — 1 ст. л.

  • олія оливкова — 3 ст. л.

  • сіль

Приготування:

  1. Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу та запікайте в духовці за 180 градусів 1–1,5 години. Остудіть, очистьте і наріжте соломкою.

  2. Оселедець наріжте довгими шматочками.

  3. Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте соломкою.

  4. Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.

  5. Для заправки змішайте гірчицю, мед, лимонний сік, оливкову олію і сіль.

  6. До миски викладіть буряк, оселедець, яблуко, цибулю, додайте заправку та перемішайте. Викладіть до салатника та покладіть до холодильника настоятися на 30 хвилин.

Поради:

  • Буряк можна відварити протягом години.

Дата публікації
Кількість переглядів
39
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