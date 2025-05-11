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Салат з буряка з оселедцем і яблуком: простий рецепт
Незважаючи на прості інгредієнти, салат з буряком, оселедцем та яблуком виходить пікантним і смачним.
Зваріть або запечіть буряк заздалегідь — і через 15 хвилин страва буде готова. Такий салат стане чудовим доповненням до будь-якого столу.
Інгредієнти:
буряк — 300 г
оселедець слабосолоний (філе) — 200 г
яблуко — 1 шт.
цибуля ріпчаста — 1 шт.
Для заправки:
гірчиця французька — 1 ст. л.
мед — 1 ч. л.
сік лимонний — 1 ст. л.
олія оливкова — 3 ст. л.
сіль
Приготування:
Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу та запікайте в духовці за 180 градусів 1–1,5 години. Остудіть, очистьте і наріжте соломкою.
Оселедець наріжте довгими шматочками.
Яблука очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте соломкою.
Цибулю очистьте і наріжте півкільцями.
Для заправки змішайте гірчицю, мед, лимонний сік, оливкову олію і сіль.
До миски викладіть буряк, оселедець, яблуко, цибулю, додайте заправку та перемішайте. Викладіть до салатника та покладіть до холодильника настоятися на 30 хвилин.
Поради:
Буряк можна відварити протягом години.