Салат з буряком, грушею та буратою: цікавий рецепт

Салат з буряком, грушею та буратою tiktok.com_@katarinacooks

Реклама

Сучасна гастрономія дедалі частіше звертається до поєднання простих інгредієнтів, які разом створюють «вау» ефект. Буряк — солодкий, груша — соковита та ароматна, бурата — кремова та ніжна. У цій трійці немає нічого зайвого, а кожен інгредієнт підсилює інший.

Недарма подібні салати давно прописалися у меню європейських бістро та модних ресторанів, вони мають естетичний вигляд, легко готуються та дарують відчуття особливого смаку. Саме таким гастрономічним відкриттям поділилася фудблогерка Katarina_cooks і інтернет миттєво відреагував захопленням.

Інгредієнти

листя салату 20 г

відварений буряк 1 шт.

груша ½ шт.

сир бурата 1 кулька

жменя горіхів

Соус

мед 1 ч. л

яблучний оцет ½ ч. л

оливкова олія 30 г

Приготування

Для соусу змішайте мед, яблучний оцет та оливкову олію до однорідності. На дно тарілки викладіть листя салату. Зверху додайте нарізаний та відварений чи запечений буряк, тонкі скибки груші та бурату. Посипте горіхами та щедро полийте соусом. Подавайте одразу, саме так салат розкриває свій смак найкраще.

Цей салат — приклад того, як із кількох доступних інгредієнтів можна створити справжній гастрономічний хіт. Він легкий, ефектний та універсальний, підходить для офісного обіду, домашньої вечері чи святкового столу.