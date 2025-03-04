Салат із буряка з чорносливом та часником: класичний рецепт

До складу яскравого вітамінного салату входять найпростіші продукти, які за смаком не поступаються вишуканим закускам.
Перед подаванням дайте салату дайте настоятися 15 хвилин.
Інгредієнти
- буряк
- 2 шт.
- чорнослив
- 30 г
- волоські горіхи очищені
- 30 г
- часник
- 2 зубчики
- сметана
- 2 ст. л.
- майонез
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 60 хвилин. Готовність перевірте проколюванням виделкою або ножем. Остудіть, очистіть і наріжте соломкою.
- Чорнослив залийте окропом і залиште на 15 хвилин, потім злийте воду, обсушіть і наріжте соломкою.
- Горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді і порубайте крупно ножем.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Сметану змішайте із майонезом.
- У мисці з'єднайте буряки, чорнослив, волоські горіхи, часник, сметану з майонезом, перець чорний мелений, сіль і перемішайте. Викладіть у салатник.
Поради:
- Буряк можна відварити.
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