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Салат із буряка з чорносливом та часником: класичний рецепт

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
184
Час на прочитання
1 хв
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Салат із буряка з чорносливом та часником: класичний рецепт

Салат з буряка / Фото: Credits

До складу яскравого вітамінного салату входять найпростіші продукти, які за смаком не поступаються вишуканим закускам.

Перед подаванням дайте салату дайте настоятися 15 хвилин.

Інгредієнти

буряк
2 шт.
чорнослив
30 г
волоські горіхи очищені
30 г
часник
2 зубчики
сметана
2 ст. л.
майонез
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Буряк помийте, обсушіть паперовим рушником, загорніть у фольгу і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 60 хвилин. Готовність перевірте проколюванням виделкою або ножем. Остудіть, очистіть і наріжте соломкою.
  2. Чорнослив залийте окропом і залиште на 15 хвилин, потім злийте воду, обсушіть і наріжте соломкою.
  3. Горіхи злегка обсмажте на сухій сковороді і порубайте крупно ножем.
  4. Часник очистіть та видавіть через прес.
  5. Сметану змішайте із майонезом.
  6. У мисці з'єднайте буряки, чорнослив, волоські горіхи, часник, сметану з майонезом, перець чорний мелений, сіль і перемішайте. Викладіть у салатник.

Поради:

  • Буряк можна відварити.

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