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Салат з цвітної капусти на зиму: рецепт смачної консервації

Салат з цвітної капусти на зиму: рецепт смачної консервації

Маринована цвітна капуста / Фото: Credits

Для того, щоб приготувати смачний та пікантний салат, вам знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти на будь-якому ринку та в супермаркеті.

Завдяки своїй структурі та ніжному смаку цвітна капуста чудово підходить для зимової консервації. Зберегти її користь і додати трохи пікантного смаку можна, приготувавши салат на зиму за рецептом зі сторінки danilchenko_77.  

Інгредієнти

Цвітна капуста
2 кг 
Перець солодкий  
1 кг
Морква
2 шт.
Цибуля
4 шт.
Олія
200 мл
Оцет
150 мл 
Сіль
1,5 ст.л 
Цукор
120 г 

Приготування:

  1. Капусту розділіть на суцвіття та відваріть від моменту закипання води 4 хв;
  2. Воду злийте та додайте нашинковану моркву, цибулю, порізану півкільцями, та солодкий перець, нарізаний соломкою;
  3. Для маринаду змішайте олію, оцет, сіль, цукор і доведіть до кипіння;
  4. Залийте овочі, перемішайте та поставте зверху гніт;
  5. Через 24 години можна смакувати, але краще — через 2 доби. 

Поради

  • За бажанням до маринаду можна додати коріандр, чорний перець, часник.

Цвітна капуста багата на вітаміни С, К, а також містить велику кількість клітковини та антиоксидантів. Вона є низькокалорійною, що робить її ідеальним інгредієнтом для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням. Консервація дозволяє зберегти всі ці корисні властивості та насолоджуватися ними протягом року. 

Смачного!

Салат з цвітної капусти на зиму – це не лише смачний, але й корисний спосіб зберегти овочі. Простий процес приготування, доступні інгредієнти та тривалий термін зберігання роблять цей рецепт ідеальним для зимової консервації. Завдяки насиченому смаку і хрусткій текстурі цвітна капуста стає чудовою альтернативою традиційній заготівлі.

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