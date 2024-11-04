Салат з цвітної капусти на зиму: рецепт смачної консервації

Для того, щоб приготувати смачний та пікантний салат, вам знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти на будь-якому ринку та в супермаркеті.
Завдяки своїй структурі та ніжному смаку цвітна капуста чудово підходить для зимової консервації. Зберегти її користь і додати трохи пікантного смаку можна, приготувавши салат на зиму за рецептом зі сторінки danilchenko_77.
Інгредієнти
- Цвітна капуста
- 2 кг
- Перець солодкий
- 1 кг
- Морква
- 2 шт.
- Цибуля
- 4 шт.
- Олія
- 200 мл
- Оцет
- 150 мл
- Сіль
- 1,5 ст.л
- Цукор
- 120 г
Приготування:
- Капусту розділіть на суцвіття та відваріть від моменту закипання води 4 хв;
- Воду злийте та додайте нашинковану моркву, цибулю, порізану півкільцями, та солодкий перець, нарізаний соломкою;
- Для маринаду змішайте олію, оцет, сіль, цукор і доведіть до кипіння;
- Залийте овочі, перемішайте та поставте зверху гніт;
- Через 24 години можна смакувати, але краще — через 2 доби.
Поради:
- За бажанням до маринаду можна додати коріандр, чорний перець, часник.
Цвітна капуста багата на вітаміни С, К, а також містить велику кількість клітковини та антиоксидантів. Вона є низькокалорійною, що робить її ідеальним інгредієнтом для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням. Консервація дозволяє зберегти всі ці корисні властивості та насолоджуватися ними протягом року.
Смачного!
Салат з цвітної капусти на зиму – це не лише смачний, але й корисний спосіб зберегти овочі. Простий процес приготування, доступні інгредієнти та тривалий термін зберігання роблять цей рецепт ідеальним для зимової консервації. Завдяки насиченому смаку і хрусткій текстурі цвітна капуста стає чудовою альтернативою традиційній заготівлі.
Читайте також:
- Маринована капуста з болгарським перцем: рецепт смачного овочевого салату
- Салат "Козел на городі": цікавий і смачний рецепт
- Вершковий салат з огірка та авокадо: смачний рецепт до вашого столу