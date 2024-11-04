Салат з цвітної капусти на зиму: рецепт смачної консервації

Для того, щоб приготувати смачний та пікантний салат, вам знадобляться прості інгредієнти, які легко знайти на будь-якому ринку та в супермаркеті.

Завдяки своїй структурі та ніжному смаку цвітна капуста чудово підходить для зимової консервації. Зберегти її користь і додати трохи пікантного смаку можна, приготувавши салат на зиму за рецептом зі сторінки danilchenko_77.

Інгредієнти Цвітна капуста 2 кг Перець солодкий 1 кг Морква 2 шт. Цибуля 4 шт. Олія 200 мл Оцет 150 мл Сіль 1,5 ст.л Цукор 120 г

Приготування:

Капусту розділіть на суцвіття та відваріть від моменту закипання води 4 хв; Воду злийте та додайте нашинковану моркву, цибулю, порізану півкільцями, та солодкий перець, нарізаний соломкою; Для маринаду змішайте олію, оцет, сіль, цукор і доведіть до кипіння; Залийте овочі, перемішайте та поставте зверху гніт; Через 24 години можна смакувати, але краще — через 2 доби.

Поради:

За бажанням до маринаду можна додати коріандр, чорний перець, часник.

Цвітна капуста багата на вітаміни С, К, а також містить велику кількість клітковини та антиоксидантів. Вона є низькокалорійною, що робить її ідеальним інгредієнтом для тих, хто слідкує за здоровим харчуванням. Консервація дозволяє зберегти всі ці корисні властивості та насолоджуватися ними протягом року.

Смачного!

Салат з цвітної капусти на зиму – це не лише смачний, але й корисний спосіб зберегти овочі. Простий процес приготування, доступні інгредієнти та тривалий термін зберігання роблять цей рецепт ідеальним для зимової консервації. Завдяки насиченому смаку і хрусткій текстурі цвітна капуста стає чудовою альтернативою традиційній заготівлі.

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