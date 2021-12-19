Салат із фетою і виноградом: вишуканий рецепт

Літо — пора салатів. Овочевих — на сніданок і вечерю і як доповнення до обіду, фруктових — як десерт.

Ми ж пропонуємо приготувати вишуканий салат, який об'єднує фрукти із зеленню і доповнений сиром.

Цей салат ідеальний до келиха доброго білого вина, яке однаково любить і сир, і виноград, і грушу.

Інгредієнти:

2 груші

200 г винограду

0,5 качана айсберга

100 г фети

3 столові ложки оливкової олії

2 столові ложки соку лайма

1 столова ложка меду

1 столова ложка кунжуту

Приготування

Груші, виноград і салат вимити й обсушити. У груш видалити серцевину і нарізати їх тонкими скибочками. Виноград зняти з грона і розрізати кожну ягоду навпіл, видаливши за бажання кісточки. Листя салату порвати на шматочки довільної величини.

Фету нарізати невеликими кубиками.

Оливкову олію з'єднати з соком лайма і медом і вимішати до однорідності.

На блюдо укласти подушку з листя айсберга, на них — груші, виноград і фету, і полити все заправкою.

Готовий салат притрусити кунжутом.

На замітку

Готувати і заправляти страву слід безпосередньо перед подаванням, інакше груша і виноград пустять сік, а салат прив'яне.

Айсберг можна замінити романо, руколою або латуком, фету — моцарелою, пармезаном або сиром з блакитною пліснявою, сік лайма — лимонним соком, а разом із кунжутом додати улюблені горіхи — волоські, кедрові або фісташки.

Щоб салат отримав особливий аромат і заграв пікантним смаком, заправте його ароматизованою олією.

За бажання зробити смак салату ще більш пікантним додайте в заправку 1-2 чайні ложки французької гірчиці.

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