Салат із фетою і виноградом: вишуканий рецепт

Літо — пора салатів. Овочевих — на сніданок і вечерю і як доповнення до обіду, фруктових — як десерт.
Ми ж пропонуємо приготувати вишуканий салат, який об'єднує фрукти із зеленню і доповнений сиром.
Цей салат ідеальний до келиха доброго білого вина, яке однаково любить і сир, і виноград, і грушу.
Інгредієнти:
- 2 груші
- 200 г винограду
- 0,5 качана айсберга
- 100 г фети
- 3 столові ложки оливкової олії
- 2 столові ложки соку лайма
- 1 столова ложка меду
- 1 столова ложка кунжуту
Приготування
Груші, виноград і салат вимити й обсушити. У груш видалити серцевину і нарізати їх тонкими скибочками. Виноград зняти з грона і розрізати кожну ягоду навпіл, видаливши за бажання кісточки. Листя салату порвати на шматочки довільної величини.
Фету нарізати невеликими кубиками.
Оливкову олію з'єднати з соком лайма і медом і вимішати до однорідності.
На блюдо укласти подушку з листя айсберга, на них — груші, виноград і фету, і полити все заправкою.
Готовий салат притрусити кунжутом.
На замітку
Готувати і заправляти страву слід безпосередньо перед подаванням, інакше груша і виноград пустять сік, а салат прив'яне.
Айсберг можна замінити романо, руколою або латуком, фету — моцарелою, пармезаном або сиром з блакитною пліснявою, сік лайма — лимонним соком, а разом із кунжутом додати улюблені горіхи — волоські, кедрові або фісташки.
Щоб салат отримав особливий аромат і заграв пікантним смаком, заправте його ароматизованою олією.
За бажання зробити смак салату ще більш пікантним додайте в заправку 1-2 чайні ложки французької гірчиці.
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