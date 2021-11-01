Салат з гарбуза і груші з гранатовим соусом

Гарбуз, груша і гранат — дуже цікаве сезонне поєднання.
Австралійська гарбузова фантазія заснована на плодах солодких сортів, таких як Fairytale, Jarrahdale і Delicata, але ми можемо сміливо використовувати "Акорн", "Арлекін," Диво "або" билина ", такі ж делікатні і солодкі.
Інгредієнти на 4-6 порцій:
- 500 г гарбуза
- 3 склянки гранатового соку
- 1 скл. пластівців зі змішаних злаків
- гілочка свіжого чебрецю
- 1 лавровий лист
- 2 головки салату фризе або листового
- 2 груші
- 1/2 скл. червоного винного оцту
- 1 ст. л. діжонської гірчиці
- 1 цибуля-шалот
- 1 скл. ріпакової або лляної олії
- 2 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л. лимонного соку
- Сіль, мелений чорний перець
Відварити пластівці протягом 3-5 хвилин разом із гілочкою чебрецю і лавровим листом. Злити воду, що залишилася, видалити прянощі. Уварити в емальованій каструлі гранатовий сік приблизно наполовину. Підготувати соус: з'єднати гранатовий сироп, оцет, гірчицю, сіль і цибулю-шалот і збити в блендері на низькій швидкості. Додати лляну олію і збільшити швидкість. Збивати до гладкості. В окремій мисці перемішати зерна з гранатовим соусом і дати постояти.
Очистити і нарізати гарбуз найтоншими смужками, груші тонкими скибочками, фризе або листовий салат нарвати вручну. Перемішати все у великій мисці з оливковою олією, влити лимонний сік, поперчити і перемішати. Зверху викласти пластівці і полити гранатовим соусом.
Софія Яроцька
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