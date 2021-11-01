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Салат з гарбуза і груші з гранатовим соусом

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Салат з гарбуза і груші з гранатовим соусом

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Гарбуз, груша і гранат — дуже цікаве сезонне поєднання.

Австралійська гарбузова фантазія заснована на плодах солодких сортів, таких як Fairytale, Jarrahdale і Delicata, але ми можемо сміливо використовувати "Акорн", "Арлекін," Диво "або" билина ", такі ж делікатні і солодкі.

Інгредієнти на 4-6 порцій:

  • 500 г гарбуза
  • 3 склянки гранатового соку
  • 1 скл. пластівців зі змішаних злаків
  • гілочка свіжого чебрецю
  • 1 лавровий лист
  • 2 головки салату фризе або листового
  • 2 груші
  • 1/2 скл. червоного винного оцту
  • 1 ст. л. діжонської гірчиці
  • 1 цибуля-шалот
  • 1 скл. ріпакової або лляної олії
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • Сіль, мелений чорний перець

Відварити пластівці протягом 3-5 хвилин разом із гілочкою чебрецю і лавровим листом. Злити воду, що залишилася, видалити прянощі. Уварити в емальованій каструлі гранатовий сік приблизно наполовину. Підготувати соус: з'єднати гранатовий сироп, оцет, гірчицю, сіль і цибулю-шалот і збити в блендері на низькій швидкості. Додати лляну олію і збільшити швидкість. Збивати до гладкості. В окремій мисці перемішати зерна з гранатовим соусом і дати постояти.

Очистити і нарізати гарбуз найтоншими смужками, груші тонкими скибочками, фризе або листовий салат нарвати вручну. Перемішати все у великій мисці з оливковою олією, влити лимонний сік, поперчити і перемішати. Зверху викласти пластівці і полити гранатовим соусом.

Софія Яроцька

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