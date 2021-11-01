Салат з гарбуза і груші з гранатовим соусом

Салат з гарбуза і груші з гранатовим соусом

Гарбуз, груша і гранат — дуже цікаве сезонне поєднання.

Австралійська гарбузова фантазія заснована на плодах солодких сортів, таких як Fairytale, Jarrahdale і Delicata, але ми можемо сміливо використовувати "Акорн", "Арлекін," Диво "або" билина ", такі ж делікатні і солодкі.

Інгредієнти на 4-6 порцій:

500 г гарбуза

3 склянки гранатового соку

1 скл. пластівців зі змішаних злаків

гілочка свіжого чебрецю

1 лавровий лист

2 головки салату фризе або листового

2 груші

1/2 скл. червоного винного оцту

1 ст. л. діжонської гірчиці

1 цибуля-шалот

1 скл. ріпакової або лляної олії

2 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. лимонного соку

Сіль, мелений чорний перець

Відварити пластівці протягом 3-5 хвилин разом із гілочкою чебрецю і лавровим листом. Злити воду, що залишилася, видалити прянощі. Уварити в емальованій каструлі гранатовий сік приблизно наполовину. Підготувати соус: з'єднати гранатовий сироп, оцет, гірчицю, сіль і цибулю-шалот і збити в блендері на низькій швидкості. Додати лляну олію і збільшити швидкість. Збивати до гладкості. В окремій мисці перемішати зерна з гранатовим соусом і дати постояти.

Очистити і нарізати гарбуз найтоншими смужками, груші тонкими скибочками, фризе або листовий салат нарвати вручну. Перемішати все у великій мисці з оливковою олією, влити лимонний сік, поперчити і перемішати. Зверху викласти пластівці і полити гранатовим соусом.

Софія Яроцька

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