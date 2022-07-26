Салат із гранатом і лавашем: рецепт легкої та корисної страви

Літо – час салатів. Спробуйте приготувати салат із граната із заправкою та лавашем.

Хрумкий лаваш, кисло-солодка заправка та свіжі овочі разом створюють неповторне поєднання смаків.

Складники

лаваш

оливкова олія

орегано – 1 ч. л..

сіль та чорний перець

гранатовий сироп – 1 ст. л.

лимон – 1 шт.

часник – 1 зубчик

гранат – 0,5 шт

помідори – 500 г

огірок – 1 шт.

зелена цибуля – 6 пір'їн

петрушка – 1 пучок

редис – 6 шт.

листя салату – 1-2 пучки

сумах – 1 ч. л.

Приготування

Лаваш

Розігрійте духовку до 160°C і поставте туди лаваш, попередньо збризкавши його оливковою олією і посипавши орегано та сіллю з перцем. Запікайте 12-15 хвилин, поки він стане злегка золотистим і хрустким. Дайте охолонути протягом 10 хвилин, потім розламайте на шматочки.

Заправка

Збийте 2 столові ложки оливкової олії, гранатовий соус, сік лимона та розчавлений зубчик часнику. Додайте сіль та перець. Перед заправлянням вийміть часник.

Салат

Наріжте помідори великими часточками, огірок та зелену цибулю, дрібно наріжте петрушку та редис. Розкладіть на тарілці листя салату. Змішайте всі овочі та заправку, викладіть на них. Посипте підсмаженою пітою, зернами граната та сумахом.

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