Рецепт салата з хурмою без використання майонезу

Салат з хурмою – це ідеальне поєднання корисних інгредієнтів і яскравих смакових акцентів, які здатні здивувати навіть вибагливих гостей.

Цей рецепт, натхненний затишними святами, приваблює своєю простотою, користю для здоров’я та особливою атмосферою, яку створює авторська заправка, про яку розповіли на сторінці lenna_mazur.

Інгредієнти

Для приготування страви:

Хурма 100 г

Мікс зелені 60 г

Куряче філе 150 г

Бринза чи фета 70 г

Цибуля 40 г

Насіння (ідеально підійде гарбузове або соняшникове) 2 ч.л

Для приготування заправки "Класичний лимонний вінегрет":

Лимонний сік 3 ст.л

Лимонна цедра

Мед 1 ч.л

Олія холодного віджиму 2 ст.л

Сіль

Чорний мелений перець

Приготування

Наріжте хурму тонкими скибочками. Куряче філе подрібніть на невеликі шматочки чи смужки. Цибулю наріжте кільцями чи півкільцями. Ретельно промийте зелень, обсушіть і викладіть її на дно салатниці чи порційної тарілки. Викладіть зверху шматочки хурми, курячого філе, бринзи чи фети та кільця цибулі. У невеликій мисці змішайте лимонний сік, цедру, мед, олію, сіль і перець. Добре збийте виделкою чи вінчиком до однорідної консистенції. Полийте салат заправкою безпосередньо перед подачею. Посипте салат насінням, щоб додати текстури та зробити страву ще кориснішою.

Поради:

Якщо ви хочете більше текстури, додайте підсмажені горіхи (волоські чи мигдаль).

Для ще яскравішого аромату додайте свіжомелений коріандр або дрібку чилі.

Подавайте салат одразу після приготування, щоб зберегти свіжість інгредієнтів.

Спробуйте приготувати цей салат вдома та насолоджуйтеся моментами, наповненими затишком і гастрономічним задоволенням.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати теплий салат з куркою та кабачком.

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