Салат з капусти на зиму: цікавий рецепт

Готується такий салат легко, виходить соковитим і дуже апетитним, а ще, він чудово доповнює будь-яку страву, від картоплі-пюре до м’яса чи каш. На сторінці VD Necrasova розповіли про перевірений рецепт, який допоможе вам зробити одразу велику порцію салату, а головне, зберегти його без зайвого клопоту аж до весни.

Інгредієнти (на 9 літрів салату)

Салат

Капуста 5 кг (вага вже без качанів)

Морква 1 кг

Цибуля 1 кг

Болгарський перець 1 кг

Гострий перець 3 шт.

Заправка

Сіль 100 г

Цукор 400 г

Олія 400 мл

Оцет 9% 400 мл

Приготування

Капусту наріжте великими шматками, видаліть качани та подрібніть у комбайні чи ножем. Моркву натріть на терці (дрібній чи великій — на ваш смак). Цибулю наріжте півкільцями. Болгарський перець очистьте та наріжте невеликими шматочками. Гострий перець поріжте дрібніше. Велику миску наповніть цими овочами. Додайте сіль, цукор, оцет та олію. Перемішайте руками, щоб капуста швидше пустила сік. Залиште суміш на 2 години, періодично перемішуйте. За цей час овочі стануть м’якішими, а на дні миски збереться багато соку. Наповніть чисті стерилізовані банки салатом, щільно утрамбуйте та залийте соком, який пустили овочі. Поставте банки у велику каструлю з водою, стерилізуйте 30 хв від моменту закипання. Закатайте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження. У вас вийде приблизно 9 літрових банок ароматного салату.

Поради

Для яскравішого смаку можна додати кілька зернят чорного перцю чи лавровий лист.

Якщо не любите гостре, замініть гострий перець на солодкий чи зовсім приберіть.

Зберігайте банки у темному прохолодному місці і салат легко простоїть до весни.

Салат з капусти на зиму, це чудовий спосіб урізноманітнити зимовий стіл. Простий у приготуванні, він поєднує в собі свіжість овочів, приємну пікантність і користь. А головне, навіть у холодні дні дарує відчуття літа.