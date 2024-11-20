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Салат із копченою куркою, ананасом та морквою по-корейськи: простий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
137 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
1 хв
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Салат із копченою куркою, ананасом та морквою по-корейськи: простий рецепт

Салат з копченою куркою ананасом та корейською морквою / Фото: Credits

Салат виходить соковитим, ситним і дуже простим у приготуванні, тому що інгредієнти не потребують термічної обробки.

Страва дуже яскрава, з пікантним смаком моркви по-корейськи та солодкуватим ананасом чудово підійде для святкового столу.

Інгредієнти

курка копчена
300 г
сир твердий
150 г
морква по-корейськи
200 г
кукурудза консервована
1 банка
ананас консервований
300 г
майонез
  1. Курку копчену та твердий сир наріжте середніми кубиками.
  2. З консервованої кукурудзи та ананасу злийте рідину.
  3. Ананас наріжте середніми шматочками.
  4. У миску викладіть курку, кукурудзу, ананас, твердий сир, моркву по-корейськи, заправте майонезом, перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • Майонез можна замінити сметаною чи грецьким йогуртом.

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