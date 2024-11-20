Салат із копченою куркою, ананасом та морквою по-корейськи: простий рецепт

Салат виходить соковитим, ситним і дуже простим у приготуванні, тому що інгредієнти не потребують термічної обробки.
Страва дуже яскрава, з пікантним смаком моркви по-корейськи та солодкуватим ананасом чудово підійде для святкового столу.
Інгредієнти
- курка копчена
- 300 г
- сир твердий
- 150 г
- морква по-корейськи
- 200 г
- кукурудза консервована
- 1 банка
- ананас консервований
- 300 г
- майонез
- Курку копчену та твердий сир наріжте середніми кубиками.
- З консервованої кукурудзи та ананасу злийте рідину.
- Ананас наріжте середніми шматочками.
- У миску викладіть курку, кукурудзу, ананас, твердий сир, моркву по-корейськи, заправте майонезом, перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
- Майонез можна замінити сметаною чи грецьким йогуртом.
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