Салат із копченою куркою та кукурудзою: оригінальний рецепт

Салати – справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну та ситну страву. Один із таких універсальних варіантів – салат із копченою куркою та кукурудзою. Його смакова гама гармонійно поєднує ніжність курячого філе, солодкість кукурудзи, пікантність сухариків і вершковий відтінок майонезу.

Цей салат стане чудовою ідеєю для вечері, святкового столу чи швидкого перекусу, а як його приготувати розповіли на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти Копчене куряче філе 250 г Яйця 3 шт. Консервована кукурудза 250 г Сухарики 60 г Зелена цибуля Чорний мелений перець Майонез

Приготування

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Яйця зваріть і наріжте кубиками. У глибокій мисці змішайте куряче філе, яйця та консервовану кукурудзу. Подрібніть зелену цибулю та додайте її до салату. Додати сухарики безпосередньо перед подачею, щоб вони залишилися хрусткими. Приправте чорним меленим перцем, додати майонез та ретельно перемішати.

Поради:

Сухарики краще готувати самостійно, обсмажте кубики хліба на пательні чи висушіть у духовці. Можна приправити їх часником, паприкою чи пряними травами.

Якщо хочете зробити страву легшою, замініть майонез грецьким йогуртом або сметаною.

Для пікантності можна додати трішки тертого твердого сиру чи часник.

Цей салат – чудове поєднання простоти та вишуканості. Він не лише смачний, а й швидкий у приготуванні, а це робить його ідеальним для зайнятих господинь.

Смачного!

Ми також писали, як приготувати салат із сухариками та копченою ковбасою.

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