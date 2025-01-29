Салат із копченою куркою та кукурудзою: оригінальний рецепт

Салати – справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати смачну та ситну страву. Один із таких універсальних варіантів – салат із копченою куркою та кукурудзою. Його смакова гама гармонійно поєднує ніжність курячого філе, солодкість кукурудзи, пікантність сухариків і вершковий відтінок майонезу.
Цей салат стане чудовою ідеєю для вечері, святкового столу чи швидкого перекусу, а як його приготувати розповіли на сторінці foodblog_kristi.
Інгредієнти
- Копчене куряче філе
- 250 г
- Яйця
- 3 шт.
- Консервована кукурудза
- 250 г
- Сухарики
- 60 г
- Зелена цибуля
- Чорний мелений перець
- Майонез
Приготування
- Куряче філе наріжте невеликими шматочками.
- Яйця зваріть і наріжте кубиками.
- У глибокій мисці змішайте куряче філе, яйця та консервовану кукурудзу.
- Подрібніть зелену цибулю та додайте її до салату.
- Додати сухарики безпосередньо перед подачею, щоб вони залишилися хрусткими.
- Приправте чорним меленим перцем, додати майонез та ретельно перемішати.
Поради:
- Сухарики краще готувати самостійно, обсмажте кубики хліба на пательні чи висушіть у духовці. Можна приправити їх часником, паприкою чи пряними травами.
- Якщо хочете зробити страву легшою, замініть майонез грецьким йогуртом або сметаною.
- Для пікантності можна додати трішки тертого твердого сиру чи часник.
Цей салат – чудове поєднання простоти та вишуканості. Він не лише смачний, а й швидкий у приготуванні, а це робить його ідеальним для зайнятих господинь.
Смачного!
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