Салат з крабовими паличками та плавленим сиром: незвичний рецепт

Якщо ви шукаєте цікавий та швидкий рецепт для сімейного обіду чи вечірки, то цей салат стане справжньою знахідкою. Його основа — ніжні крабові палички, а родзинка — плавлений сирок і яскрава морква по-корейськи.
На сторінці nisenitnitsia розповіли, що ця страва поєднує простоту приготування та витончений смак, який неодмінно оцінять ваші рідні та гості.
Інгредієнти
- Крабові палички
- 300 г
- Варені яйця
- 4 шт.
- Плавлений сирок
- 2 шт.
- Морква по-корейськи
- 150 г
- Майонез
- Сіль
Приготування
- Щоб надати страві особливої текстури, акуратно розділіть палички на волокна. Якщо вони заморожені, заздалегідь розморозьте їх, щоб із ними було легше працювати.
- Заздалегідь зваріть яйця круто, охолодіть їх і очистіть. Наріжте яйця чи натріть на великій тертці — це залежить від вашого смаку.
- Плавлені сирки зроблять текстуру салату ніжною та кремовою. Щоб їх було легше натерти, покладіть сирки у морозильник на 10–15 хвилин. Потім натріть на тертці.
- З’єднайте всі підготовлені інгредієнти у великій мисці. Додайте майонез. За бажанням можна трішки посолити, але пам’ятайте, що майонез і морква вже містять сіль.
- Акуратно перемішайте всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися. Перекладіть салат у гарну сервірувальну тарілку. За бажанням можна прикрасити його гілочкою петрушки чи листочком салату.
Поради:
- Якщо хочете зробити салат ситнішим, додайте до нього варений рис або консервовану кукурудзу.
- Щоб страва стала дієтичнішою, замініть майонез на натуральний йогурт із мінімальним вмістом жиру.
Салат виходить неймовірно смачним, ніжним і водночас з легкою пікантною ноткою. Завдяки моркві по-корейськи він має яскравий вигляд, який додає святкового настрою. Ця страва чудово підійде як для повсякденного меню, так і для частування гостей.
Салат з крабовими паличками та плавленим сирком — ідеальне поєднання простоти, доступності та насиченого смаку.
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