Салат з крабовими паличками та плавленим сиром: незвичний рецепт

Якщо ви шукаєте цікавий та швидкий рецепт для сімейного обіду чи вечірки, то цей салат стане справжньою знахідкою. Його основа — ніжні крабові палички, а родзинка — плавлений сирок і яскрава морква по-корейськи.

На сторінці nisenitnitsia розповіли, що ця страва поєднує простоту приготування та витончений смак, який неодмінно оцінять ваші рідні та гості.

Інгредієнти Крабові палички 300 г Варені яйця 4 шт. Плавлений сирок 2 шт. Морква по-корейськи 150 г Майонез Сіль

Приготування

Щоб надати страві особливої текстури, акуратно розділіть палички на волокна. Якщо вони заморожені, заздалегідь розморозьте їх, щоб із ними було легше працювати. Заздалегідь зваріть яйця круто, охолодіть їх і очистіть. Наріжте яйця чи натріть на великій тертці — це залежить від вашого смаку. Плавлені сирки зроблять текстуру салату ніжною та кремовою. Щоб їх було легше натерти, покладіть сирки у морозильник на 10–15 хвилин. Потім натріть на тертці. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти у великій мисці. Додайте майонез. За бажанням можна трішки посолити, але пам’ятайте, що майонез і морква вже містять сіль. Акуратно перемішайте всі інгредієнти, щоб вони рівномірно розподілилися. Перекладіть салат у гарну сервірувальну тарілку. За бажанням можна прикрасити його гілочкою петрушки чи листочком салату.

Поради:

Якщо хочете зробити салат ситнішим, додайте до нього варений рис або консервовану кукурудзу.

Щоб страва стала дієтичнішою, замініть майонез на натуральний йогурт із мінімальним вмістом жиру.

Салат виходить неймовірно смачним, ніжним і водночас з легкою пікантною ноткою. Завдяки моркві по-корейськи він має яскравий вигляд, який додає святкового настрою. Ця страва чудово підійде як для повсякденного меню, так і для частування гостей.

Салат з крабовими паличками та плавленим сирком — ідеальне поєднання простоти, доступності та насиченого смаку.

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