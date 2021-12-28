Салат із креветками та апельсином: святковий рецепт

Зима, що настала, принесла в наші будинки аромати цитрусових.

Ми звикли їсти мандарини та апельсини як десерт, у кращому разі використовуємо їх для приготування фруктових салатів. Спробуйте додати апельсин до салату із морепродуктами, наприклад, із креветками. Повірте, новий смак не просто здивує, а й потішить вас.

Інгредієнти:

300 г креветок

1 апельсин

0,5 пучка салатного міксу

1 столова ложка кунжуту

2 столові ложки лимонного соку

2 чайні ложки соєвого соусу

1 чайна ложка меду

оливкова олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Салатний мікс вимити та обсушити.

Апельсин очистити від цедри, розібрати на часточки та зняти з них плівки. Працювати слід над тарілкою, в яку стікатиме сік.

Очищені креветки обсмажити в оливковій олії протягом 3-5 хвилин, посоливши та поперчивши.

Для заправки лимонний сік з'єднати з соєвим соусом та медом, додати зібраний апельсиновий сік і добре вимішати.

На блюдо для сервування укласти салатний мікс, поверх нього викласти креветки і апельсини, збризнути заправкою і притрусити обсмаженим на сухій сковороді кунжутом.

На замітку

Щоб креветки набули легкого пікантного смаку, ароматизуйте олію, обсмаживши в ній нарізані пластинками кілька зубків часнику та шматочок імбиру. Перед смаженням креветок часник та імбир видаліть.

Якщо віддаєте перевагу більш дієтичним стравам, креветки відваріть.

Салат матиме презентабельніший вигляд, якщо ви приготуєте великі королівські креветки, а потім викладете їх, чергуючи з часточками апельсина, по колу подібно до сервування салату "Капрезе".

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