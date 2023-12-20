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Салат із креветками та овочами: вишукана закуска на святковий стіл

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
46 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
383
Час на прочитання
1 хв
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Салат із креветками та овочами: вишукана закуска на святковий стіл

Салат із креветками та овочами / Фото: Credits

Ця страва з улюблених креветок здивує вас легкістю у приготуванні та пікантністю смаку. Вам знадобляться: креветки, помідори, червона цибуля, петрушка, лимонний сік та оливкова олія. Легкий і низькокалорійний салат може стати чудовою закускою до келиха вина.

Інгредієнти

креветки заморожені
300 г
помідори "Чері"
250 г
цибуля червона салатна
1 шт.
цибуля зелена
1 перо
петрушка
1-2 гілочки
лимонний сік
1 ч. л.
олія оливкова
1,5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. До каструлі налийте підсолену воду і доведіть її до кипіння. У киплячу воду покладіть креветки і варіть дві хвилини.
  2. Готові креветки очистьте.
  3. Помідори вимийте і наріжте на четвертинки.
  4. Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.
  5. Петрушку та цибулю дрібно порубайте.
  6. Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть. Заправте салат лимонним соком та оливковою олією.

Поради:

  • Головне – не переварити креветки, інакше вони стануть гумовими.

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Дата публікації
Перегляди
383
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