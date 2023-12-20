Салат із креветками та овочами: вишукана закуска на святковий стіл

Ця страва з улюблених креветок здивує вас легкістю у приготуванні та пікантністю смаку. Вам знадобляться: креветки, помідори, червона цибуля, петрушка, лимонний сік та оливкова олія. Легкий і низькокалорійний салат може стати чудовою закускою до келиха вина.