Салат із креветками та овочами: вишукана закуска на святковий стіл

Ця страва з улюблених креветок здивує вас легкістю у приготуванні та пікантністю смаку. Вам знадобляться: креветки, помідори, червона цибуля, петрушка, лимонний сік та оливкова олія. Легкий і низькокалорійний салат може стати чудовою закускою до келиха вина.
Інгредієнти
- креветки заморожені
- 300 г
- помідори "Чері"
- 250 г
- цибуля червона салатна
- 1 шт.
- цибуля зелена
- 1 перо
- петрушка
- 1-2 гілочки
- лимонний сік
- 1 ч. л.
- олія оливкова
- 1,5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- До каструлі налийте підсолену воду і доведіть її до кипіння. У киплячу воду покладіть креветки і варіть дві хвилини.
- Готові креветки очистьте.
- Помідори вимийте і наріжте на четвертинки.
- Цибулю очистьте і наріжте тонкими півкільцями.
- Петрушку та цибулю дрібно порубайте.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть. Заправте салат лимонним соком та оливковою олією.
Поради:
- Головне – не переварити креветки, інакше вони стануть гумовими.
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