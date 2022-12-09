Салат з куркою, ананасом та грибами: простий рецепт

У цьому салаті всі інгредієнти чудово поєднуються між собою та доповнюють одне одного. Крім того, його зовсім нескладно готувати.

Поєднання курячого м'яса та солодкого ананаса робить салат чудовою святковою закускою. Листковий салат виходить дуже ніжним і на столі привертає увагу.

Складники:

куряче філе відварене — 300 г;

гриби печериці – 300 г;

ананаси – 400 г;

яйця – 2 шт.;

сир – 200 г;

майонез – 200 мл;

олія для смаження;

Приготування:

Курячі грудки відварити, трохи посолити і охолодити. Філе нарізати середніми шматочками.

Гриби вимити та нарізати шматочками. Цибулину очистити та нарізати кубиками. Далі обсмажити гриби з цибулею в сковороді в невеликій кількості олії, посолити і поперчити, а потім остудити.

Ананаси слід нарізати невеликими кубиками.

Яйця слід відварити круто протягом 10 хв, потім очистити від шкаралупи та нарізати кубиками.

Сир натерти на середній тертці.

Салат укладайте шарами, кожен промазуючи майонезом.

Курка, гриби смажені з цибулею, ананаси, яйця, сир. Кожен шар трохи змащуємо майонезом.

Ставимо салат у холодильник просочитися (бажано на ніч).

Поради:

Замість курячого філе можна взяти філе індички.

Гриби та сир підходять будь-які.

Зверху салат можна посипати подрібненими волоськими або цілими кедровими горіхами.

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