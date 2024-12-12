Салат з куркою, картоплею, яйцями та сиром: новорічний рецепт

Приготуйте ніжний, ситний салат з доступних і простих продуктів.
Викладіть салат у кулінарне кільце шарами – вийде гарна страва, яка чудово підійде як закуска на святковий стіл.
Інгредієнти
- філе куряче
- 250 г
- картопля
- 200 г
- яйце куряче
- 4 шт.
- сир твердий
- 160 г
- цибуля червона
- 1 шт.
- сік лимонний
- 1 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- майонез
- 100 г
- лист лавровий
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- 1 шт.
- сіль
- Картоплю помийте, покладіть до каструлі, залийте холодною водою і відваріть від моменту закипання 20 хвилин. Охолодіть, почистьте від шкірки та натріть на крупній тертці.
- Яйця зваріть круто 10 хвилин. Охолодіть, очистьте, білки відділіть від жовтків і натріть на крупній тертці.
- Куряче філе залийте холодною водою, додайте лавровий лист, чорний мелений перець, сіль. Охолодіть у бульйоні та розберіть на волокна.
- Цибулю наріжте чвертями кілець, викладіть до миски, додайте лимонний сік, цукор, дрібку солі та перемішайте. Залиште маринуватися на 10 хвилин.
- Твердий сир натріть на крупній тертці.
- На дно сервірувального кільця викладіть картоплю, рівномірно розподіліть по дну, злегка притисніть і зробіть сіточку з майонезу.
- Другий шар – жовтки і знову сіточка з майонезу.
- Третій шар – куряче філе і знову змастіть майонезом.
- Четвертий шар – маринована цибуля, потім твердий сир, сіточка з майонезу та останній шар – натерті білки. Покладіть до холодильника щонайменше на годину. Зніміть кільце та прикрасьте зеленню.
Поради:
- Сервірувальне кільце використовуйте діаметром 16 см.
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