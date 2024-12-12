Салат з куркою, картоплею, яйцями та сиром: новорічний рецепт

Приготуйте ніжний, ситний салат з доступних і простих продуктів.

Викладіть салат у кулінарне кільце шарами – вийде гарна страва, яка чудово підійде як закуска на святковий стіл.

Інгредієнти філе куряче 250 г картопля 200 г яйце куряче 4 шт. сир твердий 160 г цибуля червона 1 шт. сік лимонний 1 ст. л. цукор 0,5 ч. л. майонез 100 г лист лавровий 1 шт. перець чорний мелений 1 шт. сіль

Картоплю помийте, покладіть до каструлі, залийте холодною водою і відваріть від моменту закипання 20 хвилин. Охолодіть, почистьте від шкірки та натріть на крупній тертці. Яйця зваріть круто 10 хвилин. Охолодіть, очистьте, білки відділіть від жовтків і натріть на крупній тертці. Куряче філе залийте холодною водою, додайте лавровий лист, чорний мелений перець, сіль. Охолодіть у бульйоні та розберіть на волокна. Цибулю наріжте чвертями кілець, викладіть до миски, додайте лимонний сік, цукор, дрібку солі та перемішайте. Залиште маринуватися на 10 хвилин. Твердий сир натріть на крупній тертці. На дно сервірувального кільця викладіть картоплю, рівномірно розподіліть по дну, злегка притисніть і зробіть сіточку з майонезу. Другий шар – жовтки і знову сіточка з майонезу. Третій шар – куряче філе і знову змастіть майонезом. Четвертий шар – маринована цибуля, потім твердий сир, сіточка з майонезу та останній шар – натерті білки. Покладіть до холодильника щонайменше на годину. Зніміть кільце та прикрасьте зеленню.

Поради:

Сервірувальне кільце використовуйте діаметром 16 см.

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