Салат з куркою та ананасом: цікавий і швидкий рецепт до святкового столу

Святковий стіл завжди асоціюється з чимось особливим, і якщо ви шукаєте нові ідеї для своїх кулінарних шедеврів, спробуйте приготувати цей яскравий, ніжний і водночас ситний салат з куркою та ананасом.

Рецептом поділилися на сторінці foodblog_kristi, він підходить як для святкових заходів, так і для сімейної вечері. Завдяки поєднанню солодкого та солоного смаків салат залишає приємне враження і викликає бажання зʼїсти ще.

Інгредієнти філе куряче варене 400 г ананас консервований 350 г яйця варені 4 шт. кукурудза консервована 250 г сир твердий 120 г сіль майонез

Приготування:

Відваріть куряче філе до готовності, дайте йому охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками. Злийте рідину з консервованих ананасів. Якщо шматочки фрукта занадто великі, розріжте їх на менші, щоб вони краще поєднувалися з іншими компонентами салату. Зваріть яйця (приблизно 8–10 хвилин). Охолодіть їх у холодній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте кубиками. Злийте рідину з банки консервованої кукурудзи та додайте її до підготовлених інгредієнтів. Натріть твердий сир на дрібній чи середній тертці. Його ніжний смак доповнить загальну текстуру та зробить салат ще смачнішим. Змішайте всі інгредієнти у великій салатниці чи викладіть шарами. Посоліть за власним смаком. Додайте майонез і ретельно перемішайте. Враховуйте, що ананас додає салату солодкуватого відтінку, тому кількість майонезу варто регулювати на свій смак. Перед подаванням можете прикрасити салат свіжою зеленню чи додатковими шматочками ананасів.

Поради:

Замість вареного курячого філе можна використовувати копчену курку – це додасть салату пікантності.

Якщо ви не любите майонез, можна замінити його сметаною чи йогуртом.

Твердий сир легко замінити на м'який, наприклад, моцарелу чи бринзу, для кремової текстури.

Салат з куркою та ананасом чудово пасує до м'ясних страв і гарячих закусок. Тож якщо ви хочете здивувати своїх гостей чимось новим, спробуйте цей рецепт. Він стане вашим улюбленим вибором для будь-яких святкових подій.

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