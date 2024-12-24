Салат з куркою та ананасом: цікавий і швидкий рецепт до святкового столу

Святковий стіл завжди асоціюється з чимось особливим, і якщо ви шукаєте нові ідеї для своїх кулінарних шедеврів, спробуйте приготувати цей яскравий, ніжний і водночас ситний салат з куркою та ананасом.
Рецептом поділилися на сторінці foodblog_kristi, він підходить як для святкових заходів, так і для сімейної вечері. Завдяки поєднанню солодкого та солоного смаків салат залишає приємне враження і викликає бажання зʼїсти ще.
Інгредієнти
- філе куряче варене
- 400 г
- ананас консервований
- 350 г
- яйця варені
- 4 шт.
- кукурудза консервована
- 250 г
- сир твердий
- 120 г
- сіль
- майонез
Приготування:
- Відваріть куряче філе до готовності, дайте йому охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.
- Злийте рідину з консервованих ананасів. Якщо шматочки фрукта занадто великі, розріжте їх на менші, щоб вони краще поєднувалися з іншими компонентами салату.
- Зваріть яйця (приблизно 8–10 хвилин). Охолодіть їх у холодній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте кубиками.
- Злийте рідину з банки консервованої кукурудзи та додайте її до підготовлених інгредієнтів.
- Натріть твердий сир на дрібній чи середній тертці. Його ніжний смак доповнить загальну текстуру та зробить салат ще смачнішим.
- Змішайте всі інгредієнти у великій салатниці чи викладіть шарами. Посоліть за власним смаком.
- Додайте майонез і ретельно перемішайте. Враховуйте, що ананас додає салату солодкуватого відтінку, тому кількість майонезу варто регулювати на свій смак.
- Перед подаванням можете прикрасити салат свіжою зеленню чи додатковими шматочками ананасів.
Поради:
- Замість вареного курячого філе можна використовувати копчену курку – це додасть салату пікантності.
- Якщо ви не любите майонез, можна замінити його сметаною чи йогуртом.
- Твердий сир легко замінити на м'який, наприклад, моцарелу чи бринзу, для кремової текстури.
Салат з куркою та ананасом чудово пасує до м'ясних страв і гарячих закусок. Тож якщо ви хочете здивувати своїх гостей чимось новим, спробуйте цей рецепт. Він стане вашим улюбленим вибором для будь-яких святкових подій.
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