Салат з куркою та чорносливом: особливий рецепт до святкового столу

Цей салат з куркою та чорносливом неодмінно стане зіркою вашого святкового столу.
На сторінці alionakarpiuk запропонували рецепт вишуканого салату з куркою та чорносливом — ніжного, смачного та ідеального для будь-якого святкового застілля.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 300 г
- Чорнослив
- 150 г
- Яйця
- 3 шт.
- Твердий сир
- 150 г
- Майонез
Приготування:
- Відваріть філе у злегка підсоленій воді до готовності, остудіть та наріжте кубиками.
- Викладіть курку на тарілку рівним шаром і змастіть тонким шаром майонезу.
- Чорнослив промийте теплою водою та обсушіть. Якщо чорнослив занадто сухий, замочіть його на кілька хвилин у гарячій воді. Наріжте його шматочками та рівномірно розподіліть поверх курячого шару. Полийте зверху тонким шаром майонезу.
- Відваріть яйця, остудіть, очистьте від шкаралупи та натріть на великій тертці. Викладіть яйця зверху чорносливу, рівномірно розподіліть та злегка змастіть майонезом.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці. Викладіть поверх яєць та трохи притисніть ложкою, щоб салат тримав форму.
- Якщо ви хочете додати салату ще більше смаку та оригінальності, подрібніть волоський горіх та посипте верхній шар. Горіхи чудово поєднуються з чорносливом.
- Готовий салат можна прикрасити свіжою зеленню, наприклад, петрушкою чи кропом, або ж декорувати скибочками чорносливу або горіхами. Подавайте салат охолодженим.
Поради:
- Якщо хочете зробити салат менш калорійним, замініть майонез на сметану або натуральний йогурт.
- Для насиченішого смаку чорнослив можна злегка обсмажити на сухій пательні.
- Використовуйте сир з яскравим смаком, наприклад, пармезан або чеддер, щоб додати пікантності.
@alionakarpiuk Святковий салат Смачний, ніжний та святковий слатик з куркою та чорносливом -куряче філе -чорнослив -яйця -майонез -сир За бажанням можна додати грецьких горіхів. Смачного! #салат #святковийстіл #новорічнірецепти #новорічнеменю #салатвіночок #foodtiktok #рецепти #досвята #смачнірецепти ♬ Jingle Bell Rock Longer Version - 1 Minute Christmas Sounds
Спробуйте його приготувати та переконайтеся, що навіть прості страви можуть мати розкішні вигляд та смак. Смачного!
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