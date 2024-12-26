Салат з куркою та чорносливом: особливий рецепт до святкового столу

Цей салат з куркою та чорносливом неодмінно стане зіркою вашого святкового столу.

На сторінці alionakarpiuk запропонували рецепт вишуканого салату з куркою та чорносливом — ніжного, смачного та ідеального для будь-якого святкового застілля.

Інгредієнти Куряче філе 300 г Чорнослив 150 г Яйця 3 шт. Твердий сир 150 г Майонез

Приготування:

Відваріть філе у злегка підсоленій воді до готовності, остудіть та наріжте кубиками. Викладіть курку на тарілку рівним шаром і змастіть тонким шаром майонезу. Чорнослив промийте теплою водою та обсушіть. Якщо чорнослив занадто сухий, замочіть його на кілька хвилин у гарячій воді. Наріжте його шматочками та рівномірно розподіліть поверх курячого шару. Полийте зверху тонким шаром майонезу. Відваріть яйця, остудіть, очистьте від шкаралупи та натріть на великій тертці. Викладіть яйця зверху чорносливу, рівномірно розподіліть та злегка змастіть майонезом. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Викладіть поверх яєць та трохи притисніть ложкою, щоб салат тримав форму. Якщо ви хочете додати салату ще більше смаку та оригінальності, подрібніть волоський горіх та посипте верхній шар. Горіхи чудово поєднуються з чорносливом. Готовий салат можна прикрасити свіжою зеленню, наприклад, петрушкою чи кропом, або ж декорувати скибочками чорносливу або горіхами. Подавайте салат охолодженим.

Поради:

Якщо хочете зробити салат менш калорійним, замініть майонез на сметану або натуральний йогурт.

Для насиченішого смаку чорнослив можна злегка обсмажити на сухій пательні.

Використовуйте сир з яскравим смаком, наприклад, пармезан або чеддер, щоб додати пікантності.

Спробуйте його приготувати та переконайтеся, що навіть прості страви можуть мати розкішні вигляд та смак. Смачного!

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