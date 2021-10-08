М'ясні салати вже давно припинили бути просто закусками. Їх цілком можна подавати як основну страву на сніданок.

Салат із курячим філе і печерицями, доповнений яйцями, сиром, салатом і ківі, гарантує насолоду смакових рецепторів, а водночас чудовий настрій, і забезпечить запас енергії на цілий день.

Інгредієнти:

1 куряча грудка

300 г печериць

100 г пармезану

3 яйця

1 червона цибулина

1 ківі

2 столові ложки сметани

1 столова ложка йогурту

1 столова ложка лимонного соку

2 чайні ложки французької гірчиці

салат айсберг

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Печериці нарізати пластинками і обсмажити в олії разом із подрібненою цибулиною. Курячі грудки відварити або запекти. Яйця зварити круто.

Сметану з'єднати з йогуртом, додати гірчицю, влити лимонний сік, посолити, поперчити і вимішати до однорідного стану.

На широкому блюді розкласти листя салату, на них укласти смажені гриби і покрити їх заправкою. Потім викласти шар нарізаної кубиками курятини, промазати його заправкою, шар подрібнених яєць, які також змастити сметанним соусом і притрусити натертим на дрібній тертці пармезаном. Поверх сиру розкласти нарізаний трикутниками ківі.

На замітку

Печериці можна замінити лісовими грибами, салат айсберг — пекінською капустою, а сметанний соус — майонезом.

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