М'ясні салати вже давно припинили бути просто закусками. Їх цілком можна подавати як основну страву на сніданок.
Салат із курячим філе і печерицями, доповнений яйцями, сиром, салатом і ківі, гарантує насолоду смакових рецепторів, а водночас чудовий настрій, і забезпечить запас енергії на цілий день.
Інгредієнти:
- 1 куряча грудка
- 300 г печериць
- 100 г пармезану
- 3 яйця
- 1 червона цибулина
- 1 ківі
- 2 столові ложки сметани
- 1 столова ложка йогурту
- 1 столова ложка лимонного соку
- 2 чайні ложки французької гірчиці
- салат айсберг
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Печериці нарізати пластинками і обсмажити в олії разом із подрібненою цибулиною. Курячі грудки відварити або запекти. Яйця зварити круто.
Сметану з'єднати з йогуртом, додати гірчицю, влити лимонний сік, посолити, поперчити і вимішати до однорідного стану.
На широкому блюді розкласти листя салату, на них укласти смажені гриби і покрити їх заправкою. Потім викласти шар нарізаної кубиками курятини, промазати його заправкою, шар подрібнених яєць, які також змастити сметанним соусом і притрусити натертим на дрібній тертці пармезаном. Поверх сиру розкласти нарізаний трикутниками ківі.
На замітку
Печериці можна замінити лісовими грибами, салат айсберг — пекінською капустою, а сметанний соус — майонезом.
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