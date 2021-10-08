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Салат із курячим філе і печерицями

Салат із курячим філе і печерицями

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М'ясні салати вже давно припинили бути просто закусками. Їх цілком можна подавати як основну страву на сніданок.

Салат із курячим філе і печерицями, доповнений яйцями, сиром, салатом і ківі, гарантує насолоду смакових рецепторів, а водночас чудовий настрій, і забезпечить запас енергії на цілий день.

Інгредієнти:

  • 1 куряча грудка
  • 300 г печериць
  • 100 г пармезану
  • 3 яйця
  • 1 червона цибулина
  • 1 ківі
  • 2 столові ложки сметани
  • 1 столова ложка йогурту
  • 1 столова ложка лимонного соку
  • 2 чайні ложки французької гірчиці
  • салат айсберг
  • олія
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Печериці нарізати пластинками і обсмажити в олії разом із подрібненою цибулиною. Курячі грудки відварити або запекти. Яйця зварити круто.

Сметану з'єднати з йогуртом, додати гірчицю, влити лимонний сік, посолити, поперчити і вимішати до однорідного стану.

На широкому блюді розкласти листя салату, на них укласти смажені гриби і покрити їх заправкою. Потім викласти шар нарізаної кубиками курятини, промазати його заправкою, шар подрібнених яєць, які також змастити сметанним соусом і притрусити натертим на дрібній тертці пармезаном. Поверх сиру розкласти нарізаний трикутниками ківі.

На замітку

Печериці можна замінити лісовими грибами, салат айсберг — пекінською капустою, а сметанний соус — майонезом.

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