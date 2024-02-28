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Салат із курячим філе, омлетними млинцями та огірками: оригінальний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
157 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
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Салат із курячим філе, омлетними млинцями та огірками: оригінальний рецепт

Салат з курячим філе омлетними млинцями та огірками / Фото: Credits

Незважаючи на досить простий склад інгредієнтів, салат виходить свіжим, ситним та красивим. Його можна подати як на святковий, так і на обідній стіл. Для приготування знадобляться куряче філе, яйця, огірок та несолодкий йогурт.

Інгредієнти

куряче філе
300 г
огірки свіжі
1-2 шт.
яйця
3 шт.
молоко
50 мл
йогурт натуральний
2-3 ст. л.
олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
перець чорний горошком
сіль
  1. Куряче філе залийте водою, додайте лавровий лист і перець горошком. Відваріть 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть у бульйоні і наріжте соломкою.
  2. У мисці з'єднайте яйця, молоко, перець та сіль. Збийте віночком. Сковороду змастіть олією, розігрійте на середньому вогні і обсмажте млинці з двох боків до рум'яності. Остудіть, млинець згорніть рулетиком і наріжте соломкою.
  3. Огірки наріжте тонкими брусками.
  4. У мисці з'єднайте куряче філе, омлетні млинці і огірки. Посоліть, поперчіть. Заправте йогуртом. Перемішайте і викладіть у салатник.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.
  • Можна додати будь-які овочі на свій смак.

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