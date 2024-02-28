Салат із курячим філе, омлетними млинцями та огірками: оригінальний рецепт

Незважаючи на досить простий склад інгредієнтів, салат виходить свіжим, ситним та красивим. Його можна подати як на святковий, так і на обідній стіл. Для приготування знадобляться куряче філе, яйця, огірок та несолодкий йогурт.
Інгредієнти
- куряче філе
- 300 г
- огірки свіжі
- 1-2 шт.
- яйця
- 3 шт.
- молоко
- 50 мл
- йогурт натуральний
- 2-3 ст. л.
- олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- перець чорний горошком
- сіль
- Куряче філе залийте водою, додайте лавровий лист і перець горошком. Відваріть 20 хвилин від моменту закипання. Остудіть у бульйоні і наріжте соломкою.
- У мисці з'єднайте яйця, молоко, перець та сіль. Збийте віночком. Сковороду змастіть олією, розігрійте на середньому вогні і обсмажте млинці з двох боків до рум'яності. Остудіть, млинець згорніть рулетиком і наріжте соломкою.
- Огірки наріжте тонкими брусками.
- У мисці з'єднайте куряче філе, омлетні млинці і огірки. Посоліть, поперчіть. Заправте йогуртом. Перемішайте і викладіть у салатник.
Поради:
- М'ясо використовуйте будь-яке.
- Можна додати будь-які овочі на свій смак.
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