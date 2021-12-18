Салат із курячою грудкою та ананасами

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився рецептом смачного салату для новорічного столу.

Першими поєднувати курку та ананаси в одній страві почали кухарі Венесуели. Саме в цій країні Латинської Америки можна зустріти традиційний салат з м'ясом курки, який подають до святкового столу. До його складу входять також картопля, відварена морква і зелений горошок. Такий поживний салат може повністю замінити олів'є на новорічному столі або під час святкової вечері у родинному колі.

Я ж хочу поділитися рецептом менш калорійного салату з куркою та ананасами. Болгарський перець додає йому свіжу нотку, часник – пікантний присмак.

Інгредієнти:

2 курячих філе (450 г)

250 г консервованого ананасу

200 г консервованої кукурудзи

200 г майонезу

1 болгарський перець

2 зубчики часнику

сіль, перець (за смаком)

Приготування:

1. Відварюємо куряче філе. Щоб м'ясо вийшло смачним і ніжним, заливаємо окропом або опускаємо в гарячу воду. Завдяки цьому воно менше вивариться та збереже соки. Варимо на середньому вогні, коли кипітиме, додаємо цілу цибулину та очищену моркву середнього розміру. За кілька хвилин до готовності кидаємо в каструлю 1-2 лаврові листки. Час приготування залежить від кількості м'яса.

2. М'ясо нарізаємо кубиками і перекладаємо в миску. Кільця консервованого ананаса та болгарський перець також нарізаємо кубиками. Додаємо в миску кукурудзу.

3. Часник пропускаємо через прес і також відправляємо в миску до решти інгредієнтів. Заправляємо майонезом або сметаною та ретельно перемішуємо. Солимо, перчимо і даємо настоятися. Салат із куркою та ананасами готовий.

Відеоверсія приготування:

Смачного!

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