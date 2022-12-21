Салат з курячою печінкою та морквою по-корейськи: рецепт для святкового столу

Завдяки моркві салат виходить дуже соковитим та з пікантним смаком.
У цьому салаті головний інгредієнт – куряча печінка, з якою чудово поєднуються сир, яйця та морква по-корейськи. Салат із відвареної курячої печінки – швидка, ситна та смачна закуска. У листковому вигляді він має красивий вигляд на святковому столі.
Інгредієнти:
- печінка куряча – 300 г;
- яйця – 3 шт.;
- сир – 100 г;
- вершкове масло – 50 г;
- морква по-корейськи – 250 г;
- майонез;
- сіль, перець чорний мелений.
Приготування:
Печінку добре промийте. Очистіть від жиру, жил та жовчних проток. Ще раз добре промийте.
Воду доведіть до кипіння та викладіть у неї підготовлену печінку. Готувати на середньому вогні 10-15 хв, посоліть. Вийміть із води та остудіть. Яйця зваріть круто 10 хвилин.
Печінка, яйця, сир натріть на великій тертці в окремий посуд. Вершкове масло заздалегідь покладіть у морозилку. Зберіть листковий салат.
На дно салатника нанесіть тонкий шар майонезу і викладіть курячу печінку, злегка утрамбуйте, поперчіть. На печінку натріть вершкове масло на дрібну тертку і розподіліть по поверхні печінки. Потім натерті яйця змастіть майонезом. Наступні шари - сир, майонез, зверху викладайте моркву.
Поради:
- Салат поставте на кілька годин у холодильник, можна на ніч для просочення.
- Твердий сир вибирайте на свій смак.
- Морква по-корейськи можна купити готову.
- Майонез підійде будь-якої жирності.
Для формування салату можна використовувати кільце.
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