Салат з курячою печінкою та морквою по-корейськи: рецепт для святкового столу

Завдяки моркві салат виходить дуже соковитим та з пікантним смаком.

У цьому салаті головний інгредієнт – куряча печінка, з якою чудово поєднуються сир, яйця та морква по-корейськи. Салат із відвареної курячої печінки – швидка, ситна та смачна закуска. У листковому вигляді він має красивий вигляд на святковому столі.

Інгредієнти:

печінка куряча – 300 г;

яйця – 3 шт.;

сир – 100 г;

вершкове масло – 50 г;

морква по-корейськи – 250 г;

майонез;

сіль, перець чорний мелений.

Приготування:

Печінку добре промийте. Очистіть від жиру, жил та жовчних проток. Ще раз добре промийте.

Воду доведіть до кипіння та викладіть у неї підготовлену печінку. Готувати на середньому вогні 10-15 хв, посоліть. Вийміть із води та остудіть. Яйця зваріть круто 10 хвилин.

Печінка, яйця, сир натріть на великій тертці в окремий посуд. Вершкове масло заздалегідь покладіть у морозилку. Зберіть листковий салат.

На дно салатника нанесіть тонкий шар майонезу і викладіть курячу печінку, злегка утрамбуйте, поперчіть. На печінку натріть вершкове масло на дрібну тертку і розподіліть по поверхні печінки. Потім натерті яйця змастіть майонезом. Наступні шари - сир, майонез, зверху викладайте моркву.

Поради:

Салат поставте на кілька годин у холодильник, можна на ніч для просочення.

Твердий сир вибирайте на свій смак.

Морква по-корейськи можна купити готову.

Майонез підійде будь-якої жирності.

Для формування салату можна використовувати кільце.

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